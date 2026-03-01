हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया', ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर आया RJD का बयान

RJD on Israel Iran War: ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले का RJD ने विरोध किया है. इस दौरान पार्टी की तरफ से कहा गया कि अली खामेनेई की हत्या के उद्देश्य से हमला मानवता के विरुद्ध है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर शनिवार (28 फरवरी) को ईरान पर हमला किया. इस हमले में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया. इस हमले में स्कूल पर भी बमबारी की गई. वहीं हमले में रविवार (1 मार्च 2026) को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. 

इस बीच ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'एक्स' पर लिखा गया कि अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के साथ भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है.

आरजेडी ने पोस्ट कर की निंदा

इस हमले की निंदा करते हुए आरजेडी ने आगे लिखा कि हजारों बेकसूरों ने अपनी जान गंवाई है. अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के उद्देश्य से किया गया ईरान पर हमला पूरी मानवता के विरुद्ध हमला है. पार्टी ने कहा कि इराक, लीबिया, सीरिया जहां भी अमेरिका ने हमला किया. उन देशों को और वहां के नागरिकों के जीवन को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया.

हमले में हुई खामनेई की मौत  

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है. ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार (1 मार्च) की सुबह को पुष्टि की कि खामेनेई अमेरिका-इजरायल हमलों में मारे गए. खामेनेई की मौत की खबर के बाद ईरानी सरकार ने 40 दिन के शोक का ऐलान किया है.

ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि खामेनेई के चार रिश्तेदार, जिनमें उनकी बेटी, पोता और दामाद शामिल हैं, भी अमेरिकी-इजरायली हमलों में मारे गए. फिलहाल अली खामेनेई की मौत को लेकर भारत में मुस्लिम समुदाय की तरफ से अमेरिका और इजराइल की कड़ी निंदा की जा रही है. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 01 Mar 2026 01:15 PM (IST)
America RJD ISRAEL TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS #iran ALi Khamenei
