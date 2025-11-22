दीपक प्रकाश की पत्नी भी बनना चाहती हैं मंत्री? साक्षी मिश्रा के बयान के बाद सियासी चर्चा तेज

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के बाद अब परिवार की बहू साक्षी मिश्रा का बयान सुर्खियां बटोर रहा है. दीपक प्रकाश को लेकर पहले कोई खास चर्चा नहीं थी, इसलिए उनके मंत्री बनने पर कई लोग हैरान रह गए. इसी बीच साक्षी मिश्रा ने मंत्री बनने की संभावना को लेकर बयान दिया है.

अचानक कुछ नहीं होता, हर चीज का एक प्रोसेस है'- साक्षी मिश्रा

साक्षी ने मंत्री पद को लेकर कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैं मंत्री बन सकती हूं तो थैंक यू इन एडवांस. लेकिन कोई चीज अचानक नहीं होती. हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है. दीपक का नाम भी अचानक नहीं आया, उनकी जानकारी कोर टीम ने पहले ही ले रखी थी.

उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के अंदर लंबे समय से कई कार्यकर्ता, नेता और जीते हुए प्रतिनिधि चाहते थे कि पार्टी को और मजबूत किया जाए और इसी वजह से दीपक को मंत्री बनाए जाने पर व्यापक सहमति बनी.

टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष और हमारे नेता सभी चाहते थे कि संगठन और मजबूत बने. हमारे जो विधायक हैं, मेयर हैं, जीते हुए नेता हैं, सबकी सहमति थी. उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी प्रेशराइज किया कि दीपक को लाया जाए ताकि पार्टी बेहतर तरीके से काम करे और मजबूती हासिल करे. इसलिए उन सभी का बहुत-बहुत आभार.

उनके बयान से साफ है कि पार्टी के भीतर दीपक को लेकर पहले से ही माहौल तैयार था और नेताओं का दबाव भी था कि उन्हें टीम में अहम जिम्मेदारी दी जाए. इसी के साथ साक्षी मिश्रा के इस बयान को कई लोग उनके राजनीतिक संकेत के रूप में भी देख रहे हैं.

परिवार की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता

उपेंद्र कुशवाहा का परिवार पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है. बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के बाद अब बहू साक्षी मिश्रा के इस बयान ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वह भी जल्द किसी नई भूमिका में नजर आ सकती हैं?

फिलहाल उन्होंने खुद साफ तौर पर मंत्री बनने की इच्छा या संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि राजनीति में हर फैसला समय और प्रक्रिया के हिसाब से होता है.