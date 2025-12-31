उपेंद्र कुशवाहा की RLM पर टूट का खतरा! तीन विधायकों की इस तस्वीर से मिले सियासी संकेत

बिहार में सत्तारूढ़ दल महायुति की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) पर टूट का खतरा मंडराने लगा है. उपेंद्र सिंह कुशवाहा की पार्टी के कुल चार विधायक बिहार में हैं, जिनमें से तीन विधायकों के नाराज होने की खबरें आ रही हैं.

दरअसल, बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो, मधुबनी से माधव आनंद और दिनारा के विधायक आलोक कुमार सिंह उपेंद्र कुशवाहा से नाखुश हैं. इसकी वजह यह है कि बिहार में शपथ ग्रहण के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को ऐन मौके पर मंत्री बनवा दिया था, जबकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं.

नितिन नबीन से मिले थे RLM विधायक

इस बात से आरएलएम के विधायकों में नाराजगी है. ये तीनों विधायक मंत्री बनने की आस लगाए बैठे थे. वहीं, नाराजगी की चर्चाओं के बीच हाल ही में तीनों विधायकों ने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की थी. यह बात भी सामने आई थी कि तीनों ही विधायक पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा आयोजित लिट्टी भोज कार्यक्रम में भी नहीं गए थे.

तीनों विधायकों ने साथ शेयर की तस्वीर

फिलहाल, उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक दिल्ली में हैं. इसी बीच विधायक रामेश्वर महतो ने फेसबुक पोस्ट भी किया है, जिससे फिर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. विधायक ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह तीनों विधायक बैठे नजर आ रहे हैं. कैप्शन में लिखा है- 'हम सब एकजुट हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे.'

रामेश्वर महतो ने यह भी लिखा है, "एनडीए की मजबूती और बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ, हम साथ-साथ हैं. जय एनडीए." लोगों का ध्यान इस बात पर गया है कि इस पूरे पोस्ट में आरएलएम विधायक ने NDA का जिक्र तो किया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नहीं. ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि ये विधायक कुशवाहा का साथ छोड़कर बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं.

क्या उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाना चाहते हैं RLM विधायक?

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ये विधायक उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे BJP के साथ जा सकते हैं? या फिर अपना अलग गुट बना सकते हैं?

जानकारी के लिए बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कुल चार विधायक हैं. कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के अलावा यही तीन विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं.