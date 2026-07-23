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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के जल्दी बंद करने वाले आदेश पर भड़के RJD सांसद मनोज झा, 'अगर इस…'

CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के जल्दी बंद करने वाले आदेश पर भड़के RJD सांसद मनोज झा, 'अगर इस…'

CJP Protest: आरजेडी सांसद मनोज झा ने नसीहत देते हुए कहा कि हम सबकी सलाह है, वक्त अभी भी है चेत जाइए. अब यह प्रतिरोध नैसर्गिक स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jul 2026 08:09 PM (IST)
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से जारी प्रोटेस्ट के बीच गुरुवार (23 जुलाई) को दिल्ली नगर पालिका परिषद् की ओर से आदेश जारी किया गया कि 23 जुलाई को कनॉट प्लेस में जितने भी ऑफिस, रेस्टोरेंट या दुकाने हैं उन्हें शाम 6:30 बजे तक बंद कर दें. भले ही सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया, लेकिन इस आदेश पर अब सियासत शुरू हो गई है. आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है.

'वक्त अभी भी है… चेत जाइए'

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "अगर इस तरह के माध्यमों से आप छात्र-युवाओं पर फिर किसी बर्बर कारवाई की तैयारी कर रहे हैं तो हम सबकी सलाह है वक्त अभी भी है… चेत जाइए. अब यह प्रतिरोध नैसर्गिक स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित है. संवाद स्थापित कीजिए, विवाद आपकी राजनीति का मृत्युआलेख लिखने की क्षमता रखता है. जय हिंद!"

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शाम पांच बजे के बाद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से निकलकर कनॉट प्लेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. कनॉट प्लेस के आसपास काफी हंगामा होता है. इसी को देखते हुए उक्त फैसला लिया गया है. फिलहाल इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं जारी हैं.

यह भी पढ़ें- फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान होते ही खूब बोले गिरिराज सिंह, निशाने पर कांग्रेस, सपा और AAP

नैतिक जिम्मेदारी तय हो: वीआईपी

उधर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इस्तीफा नहीं ले सकते हैं, तो नैतिक आधार पर स्वयं प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार विवादों और अव्यवस्थाओं से घिरी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार जिम्मेदारी तय करने से बच रही है.

देव ज्योति ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवालों पर केंद्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. आरोप लगाया कि परीक्षाओं में गड़बड़ी, छात्रों की परेशानियां और शिक्षा तंत्र की कमजोरियों के बावजूद सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jul 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
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