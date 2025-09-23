औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र के मुंशी बिगहा के समीप मंगलवार की शाम साढ़े छह बजे ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर में ऑटो सवार तीन महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे में ऑटो सवार छह लोग घायल हो गए. इनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

तीन महिलाओं की हुई मौत

मृतक महिला की पहचान सासाराम नगर थाना क्षेत्र के सागर मोहल्ला के अठनवां गांव निवासी स्व केशव बिंद की 60 वर्षीय पत्नी फुलेसरी देवी, शिवसागर थाना क्षेत्र के कुसहरा गांव के स्व उमाशंकर सिंह के 55 वर्षीय पत्नी सीता देवी और चेनारी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी ननक देवी के रूप में की गई है.

वहीं इस हादसे में घायल हुए लोगों में रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के मरवा गांव के सीताराम साह, रोहतास जिले के ही नटवार थाना क्षेत्र के छोटी नटवार गांव निवासी मालती देवी, चेनारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव निवासी सविता देवी, रोहतास के मरवा गांव निवासी नीलम देवी, सासाराम नगर थाना क्षेत्र के सागर गांव निवासी इतरवा देवी शामिल हैं.

सदर अस्पताल में इलाज के दौरान घायलों ने बताया कि सभी लोग सासाराम बस स्टैंड से ऑटो रिजर्व करके औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के महुआ धाम की ओर आ रहे थे, तभी मुंशी बीघा मोड़ के समीप उनका ऑटो ट्रक की चपेट में आ गया और ये हादसा हुआ.

सभी घायलों का चल रहा इलाज

घटना के बाद आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी में रहे चिकित्सक डॉ अभिषेक कुमार सिंह ने फुलेसरी देवी एवं सीता देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि ननक देवी की मौत रात 9 बजे इलाज के दौरान हो गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही पैगाम ए इंसानियत के जिलाध्यक्ष शाहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खान सदर अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के दौरान मदद की और परिजनों को इसकी सूचना दी.