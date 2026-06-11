सयानी घोष सहित TMC के 19 बागी सांसदों पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये भविष्यवाणी

सयानी घोष सहित टीएमसी के 19 बागी संसदों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू के नेता और प्रवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार (11 जून, 2026) को इस पर अपना बयान दिया. साथ ही टीएमसी को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी.

अब टीएमसी का भविष्य नहीं: राजीव रंजन

पूछा गया कि सयानी घोष, युसुफ पठान सहित 19 टीएमसी सांसदों ने कहा है कि मुझे एनडीए में जाना है. इस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "देखिए ये साफ है कि अब टीएमसी का भविष्य नहीं है… और इसीलिए विधानसभा के चुने हुए विधायकों ने पहले ही ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है."

उन्होंने आगे कहा, "बड़ी संख्या में विधायकों ने एक अलग समूह बनाया… उस समूह को विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दी. अब संसदीय दल के विभाजन को लेकर जिस बड़ी संख्या में सांसदों ने बगावत का बिगलु बजाया है... स्पष्ट है कि टीएमसी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है."

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मल्लिकार्जुन खरगे को भी दिया जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के पद के कार्यकाल को लेकर बीजेपी पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू का है, दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी का है, इस पर जेडीयू नेता ने कहा, "...प्रधानमंत्री मोदी ने जितने दिन देश की सेवा बतौर प्रधानमंत्री की है, वे आंकड़े सभी के सामने हैं. प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल भारत के 77-78 वर्षों के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकाल है. जनता ने बार-बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनाई क्योंकि जनता ने उन्हें स्वीकार किया है."

बता दें कि बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में भगदड़ मची है. इतना ही नहीं टीएमस के कांग्रेस में विलय की भी खबर है. देखना होगा कि ममता बनर्जी कैसे आगे सब कुछ संभालती हैं.

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