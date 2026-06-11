हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसयानी घोष सहित TMC के 19 बागी सांसदों पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये भविष्यवाणी

सयानी घोष सहित TMC के 19 बागी सांसदों पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये भविष्यवाणी

TMC News: जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि जिस बड़ी संख्या में सांसदों ने बगावत का बिगलु बजाया है, स्पष्ट है कि टीएमसी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Jun 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

सयानी घोष सहित टीएमसी के 19 बागी संसदों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू के नेता और प्रवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार (11 जून, 2026) को इस पर अपना बयान दिया. साथ ही टीएमसी को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी. 

अब टीएमसी का भविष्य नहीं: राजीव रंजन

पूछा गया कि सयानी घोष, युसुफ पठान सहित 19 टीएमसी सांसदों ने कहा है कि मुझे एनडीए में जाना है. इस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "देखिए ये साफ है कि अब टीएमसी का भविष्य नहीं है… और इसीलिए विधानसभा के चुने हुए विधायकों ने पहले ही ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है." 

उन्होंने आगे कहा, "बड़ी संख्या में विधायकों ने एक अलग समूह बनाया… उस समूह को विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दी. अब संसदीय दल के विभाजन को लेकर जिस बड़ी संख्या में सांसदों ने बगावत का बिगलु बजाया है... स्पष्ट है कि टीएमसी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है." 

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव

मल्लिकार्जुन खरगे को भी दिया जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के पद के कार्यकाल को लेकर बीजेपी पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू का है, दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी का है, इस पर जेडीयू नेता ने कहा, "...प्रधानमंत्री मोदी ने जितने दिन देश की सेवा बतौर प्रधानमंत्री की है, वे आंकड़े सभी के सामने हैं. प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल भारत के 77-78 वर्षों के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकाल है. जनता ने बार-बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनाई क्योंकि जनता ने उन्हें स्वीकार किया है." 

बता दें कि बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में भगदड़ मची है. इतना ही नहीं टीएमस के कांग्रेस में विलय की भी खबर है. देखना होगा कि ममता बनर्जी कैसे आगे सब कुछ संभालती हैं.

यह भी पढ़ें- कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने कही बड़ी बात, 'आपने मुझे…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
JDU TMC Mamata Banerjee Saayoni Ghosh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
सयानी घोष सहित TMC के 19 बागी सांसदों पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये भविष्यवाणी
सयानी घोष सहित TMC के 19 बागी सांसदों पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये भविष्यवाणी
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
बिहार
शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे RJD विधायक भाई वीरेंद्र, हॉर्लिक्स ले गए, बोले- 'हमारे मनेर में…'
शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे भाई वीरेंद्र, हॉर्लिक्स ले गए, बोले- 'हमारे मनेर में…'
बिहार
NEET UG 2026 री-एग्जाम वाले दिन पटना में नहीं होगा यह काम, कोचिंग विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट
NEET UG 2026 री-एग्जाम वाले दिन पटना में नहीं होगा यह काम, कोचिंग विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
विश्व
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
स्पोर्ट्स
FIFA 2026 OPENING CEREMONY: शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
इंडिया
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
शिक्षा
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
एग्रीकल्चर
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget