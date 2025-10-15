तेजस्वी यादव बोले, 'ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी BJP के हाथों बिके, नीतीश कुमार को...'

आरजेडी के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार (15 अक्तूबर) को नामांकन दाखिल कर दिया. ये तीसरी बार है जब उन्होंने यहां से पर्चा दाखिल किया है. उन्होंने कहा कि राघोपुर की जनता ने हम पर लगातार दो बार भरोसा किया है. जनता मालिक है. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जेडीयू को नीतीश कुमार नहीं चला रहे बल्कि जेडीयू को ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी चला रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू अब नीतीश कुमार के साथ नहीं रही. ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं और इन्होंने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया है.

नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, "यह तीसरी बार है जब हमने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है. हमें विश्वास है कि राघोपुर की जनता एक बार फिर हम पर भरोसा करेगी. हम सिर्फ़ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार बनाना चाहते हैं. अब बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राज्य बनना चाहता है."

इसके आगे उन्होंने कहा, "कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि हम दो जगहों से चुनाव लड़ेंगे. तेजस्वी 243 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं और केवल राघोपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं."

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)