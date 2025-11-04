Exclusive: RJD की रैलियों में लालू यादव की फोटो छोटी क्यों? तेजस्वी यादव ने खुद दिया जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बयार तेजी से चल रही है. इस बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कई बड़े बयान दिए हैं. बिहार में सरकारी नौकरियां, फ्री बिजली, पिता लालू प्रसाद यादव, बिहार में विकास, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने जानें क्या कहा?

जब सवाल किया गया कि पीएम मोदी कहते हैं कि तेजस्वी यादव की रैली में पिता लालू यादव की तस्वीर छोटी होती है. इसपर आरजेडी नेता क्या कहना चाहेंगे? तो जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, तेजस्वी यादव का एकमात्र ध्यान बिहार में बेरोजगारी से लड़ने में लगा है. हमारा युवा आगे बढ़े, इसपर हमारा ध्यान है."

'NDA के समय में ही बिहार में जंगल राज है'- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, "पीएम मोदी जंगलराज की बात करते हैं, लेकिन मोकामा में क्या हुआ, यह उन्हें नहीं दिखता है. एनसीआरबी का आंकड़ा अगर पीएम मोदी खुद देख लें तो पता लगेगा कि बिहार हिंसा में टॉप-2 राज्यों में है. लॉ एंड ऑर्डर यहां बद से बदतर है. क्राइम के मामले में टॉप-5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है."

बिहार में क्राइम रेट की बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "पहले नंबर पर यूपी है और फिर बिहार है. ऐसा कोई दिन बिहार में नहीं जाता जहां, 200 राउंड गोलियां न चलती हों. दुकानों में, अस्पतालों में घुसकर गोलियां मारी जा रही हैं. लोगों के घरों के बाहर फायरिंग हो रही है. ये जंगल राज नहीं है? मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, ये जंगल राज नहीं है?"

'बिहार में कट्टे, गुजरात में फैक्ट्री की बात करते हैं पीएम मोदी'- तेजस्वी यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने कांग्रे की कनपट्टी पर कट्टा तानकर बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार, अपने नाम का ऐलान कराया. उन्होंने कांग्रेस को डरा-धमका कर उनपर दबाव डाला. इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार की 14 करोड़ जनता के साथ हम खुद भी पीएम मोदी से यह सुनना चाहते थे कि आने वाले 5 साल में बिहार को अव्वल राज्यों में लाने के लिए उनकी क्या योजना है? लेकिन जिसकी जैसी सोच. हमें इसपर टिप्पणी नहीं करनी है."

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो कट्टे की बात करते हैं. गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं. पीएम मोदी के चुनावी अभियान में एक-एक वाक्य और शब्द पर ध्यान दें तो नकारात्मकता झलकती है. वो फलदायक कोई बात नहीं करते. हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वह कुछ बताएं कि बिहार को आगे कैसे बढ़ाएंगे."

NDA के संकल्प पत्र पर क्या बोले तेजस्वी यादव?

एनडीए के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने हमला किया. उन्होंने कहा कि जब एनडीए की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया, तो 37 सेकंड में खत्म कर दिया गया. आप समझ सकते हैं कि जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है, तो एक प्लान होता है. यह बताया जाता है कि आप पांच साल तक सरकार में रहे, तो जनता को क्या देंगे? लेकिन एनडीए ने 37 सेकंड में ही इसे खत्म कर दिया. आप समझ सकते हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है.

राघोपुर सीट पर 6 नवंबर को मतदान

मालूम हो, बिहार चुनाव 2025 के लिए राज्य की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण मतदान 6 नवंबर को होने वाला है. आज, यानी मंगलवार, 4 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट भी पहले चरण के मतदान में शामिल है.