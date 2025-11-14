Raghopur Seat: 10 राउंड की काउंटिग के बाद तेजस्वी यादव फिर पीछे, जानें राघोपुर सीट का हाल

बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट पर 10 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है. कुल 30 राउंड की काउंटिंग होनी हैं. 10 राउंड की काउंटिंग के बाद यहां से बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं. वहीं महागठबंधन के सीएम फेस और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पर चल रहे हैं. 10 राउंड की काउंटिंग के बाद सतीश कुमार को 40180 वोट मिले हैं. तेजस्वी यादव को 36950 वोट मिले हैं. जनसुराग के उम्मीदवार चंचल कुमार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं.

दो बार ये सीट जीत चुके हैं तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव पिछले 10 साल से इस सीट पर काबिज हैं और उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था. राघोपुर में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी.

चुनाव आयोग के दोपहर 2.30 बजे तक के रुझानों के मुताबिक, बीजेपी 89, जेडीयू 83, आरजेडी 27, एलजेपीआर 21, कांग्रेस 5, AIMIM 5, हम 5 और अन्य 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं. बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है. एनडीए गठबंधन रुझानों में बहुमत से काफी आगे निकल चुकी है.

आरजेडी किन सीटों पर आगे

खबर लिखे जाने तक चकाई से सावित्री देवी, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, टिकारी से अजय कुमार, बोध गया से कुमार सर्वजीत, नवीनगर से अमोद कुमार सिंह, गोह से अमरेन्‍द्र कुमार, मखदुमपुर से सुबेदार दास, जहानाबाद से राहुल कुमार, संदेश से दीपू सिंह, मनेर से भाई बिरेंद्र, फतुहा से डॉ0 रामानन्द यादव, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध कुमार, कटोरिया से स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, साहेबपुर कमाल से सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी, मटिहानी से नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, मोहिउद्दीननगर से एज्या यादव, मोरवा से रणविजय साहू, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, परसा से करिश्मा, गरखा से सुरेन्‍द्र राम, मढ़ौरा से जितेन्द्र कुमार राय, बड़हरिया से अरुण कुमार गुप्ता, रघुनाथपुर से ओसामा सहाब, पारू से शंकर प्रसाद, कुढ़नी से सुनील कुमार सुमन, महिषी से गौतम कृष्ण, मधेपुरा से चन्द्रशेखर, रानीगंज से अविनाश मंगलम और बिस्‍फी से आसिफ अहमद आगे चल रहे हैं.