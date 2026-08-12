बिहार सरकार के पास नहीं बचा कर्मचारियों के वेतन का पैसा? तेजस्वी यादव का आरोप

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. मंगलवार (11 अगस्त) को बिहार की एनडीए सरकार पर सरकारी कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य का खजाना लगभग खाली हो गया है और वित्तीय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है.

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव ने पटना में संवाददाताओं से कहा, "इन लोगों ने खजाने की ऐसी लूट मचा रखी है कि सरकार को सभी विभागों के कर्मचारियों का वेतन देने में परेशानी हो रही है. खजाना लगभग खाली है." आरजेडी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अनुदान प्राप्त मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया.

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तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप

आरजेडी नेता ने बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा, "अब बिना रिश्वत दिए कोई भी सरकारी काम संभव नहीं है." उन्होंने कहा, "भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. वे खुलेआम घूम रहे हैं. ऐसा लगता है कि राज्य में कोई सरकार ही नहीं है."

यादव ने दावा किया कि विधायकों और मंत्रियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा, "एक समय ऐसा भी था जब मुझे खुद पांच महीने तक वेतन नहीं मिला था." उन्होंने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति चिंता का विषय है.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा, "बिहार गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है. राज्य का खजाना खाली है. सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए भी अब सरकार के पास पैसे नहीं है. सभी विकास कार्य ठप्प है. सरकार बस गप्पेबाज़ी और घपलेबाजी में मस्त है."

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