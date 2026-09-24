पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!

चाहे चुनाव का समय हो या फिर अपराध की बात हो, बिहार में नेताओं का फोकस जाति ही रहा है. बिहार के जमुई और समस्तीपुर में छेड़खानी की घटना के बाद सबसे अधिक आरोपियों की जाति को लेकर सियासी बवाल हो रहा है. चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की, दोनों जातियों को लेकर आपस में भिड़ गए हैं. जमुई और समस्तीपुर में 'मनचलों' ने जो किया उसके बाद आरोपियों की जाति पर जुबानी जंग छिड़ गई है.

जमुई की घटना में तीन नाबालिग और दो अन्य आरोपी पकड़े गए हैं. नाबालिगों को छोड़ दें तो जमुई में लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले दो आरोपी नंदन यादव और हरेराम यादव हैं. इस घटना के बाद जाति को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ही तेजस्वी यादव पर हमला किया था. अब जब समस्तीपर में घटना हुआ तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस मामले में जो चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनमें से दो पासवान समाज से हैं. इसको लेकर चिराग पासवान को निशाने पर लिया जा रहा है.

समस्तीपुर मामले में गिरफ्तार आरोपियों के नाम

विकास कुमार, पिता- रामसुंदर शर्मा

राहुल कुमार, पिता- अरुण पासवान

रामबाबू सहनी, पिता- महेश्वर सहनी

अवधेश पासवान, पिता- नेवालाल पासवान

जमुई मामले में गिरफ्तार आरोपियों के नाम

नंदन यादव, पिता- गनौरी यादव

हरेराम यादव, पिता- दीपू यादव

शांभवी चौधरी के पोस्ट से बढ़ा विवाद

दरअसल, आरोपियों की जाति को लेकर सबसे पहले जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया था. उनकी प्रतिक्रिया के बाद बयानबाजी भी काफी हुई. आज (गुरुवार) विवाद तब बढ़ गया जब समस्तीपुर की घटना में आरोपियों के नाम को काटकर पुलिस की विज्ञप्ति को सांसद शांभवी चौधरी ने पोस्ट किया.

शांभवी के पोस्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती और अन्य नेताओं ने हमला बोला. प्रियंका भारती ने कहा कि अपराधी की जब कोई जाति नहीं होती है तब जेडीयू मंत्री की पुत्री लोजपा सांसद शांभवी चौधरी ने पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में मौजूद आरोपियों के नाम काटकर क्यों पोस्ट किया? एक महिला सांसद पीड़ित नाबालिग लड़की का पक्ष ना लेकर क्या बदमाशों को बचा रही हैं?

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रोहिणी आचार्य ने भी उठाए सवाल

समस्तीपुर मामले में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर चिराग पासवान को घेरा है. कहा कि समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई हैवानियत के दो आरोपी- (राहुल कुमार, पिता- अरुण कुमार पासवान और अवधेश पासवान, पिता- नेवालाल पासवान) पासवान जाति के हैं. एनडीए वालों के कथन, चलन एवं थ्योरी के ही नजरिए से देखा जाए तो जरूर अपराधियों का सीधा कनेक्शन चिराग पासवान की ही पार्टी से होगा या फिर दोनों चिराग पासवान के ही भाई-रिश्तेदार होंगे.

बीजेपी नेता ने तेजस्वी को घेरा

इस तरह हो रही राजनीति के बीच बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान आया है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला किया है. कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास खोजने वाले तेजस्वी यादव पहले अपराध और अपराधी पर अपने राजनीतिक विरोधाभासों का जवाब दें. बिहार की जनता को जंगलराज नहीं, कानून का राज और विकास का राज चाहिए. जाति के नाम पर अपराध को ढंकने और राजनीतिक संरक्षण देने की संस्कृति एनडीए सरकार में नहीं चलेगी.

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