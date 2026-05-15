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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारब्लैकआउट के दौरान मर्डर पर तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार से सवाल, जवाब दे पाएगी BJP?

ब्लैकआउट के दौरान मर्डर पर तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार से सवाल, जवाब दे पाएगी BJP?

Bihar Politics: तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस सरकार को अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए चुना गया था, वो सरकार अपराधियों की सहयोगी कैसे बन गई? पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 May 2026 02:25 PM (IST)
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राजधानी पटना सहित छह जिलों में बीते गुरुवार (14 मई, 2026) की शाम सात बजे 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट (Blackout) हुआ था. इस दौरान पटना के मुसल्लहपुर में एक मसाला कारोबारी पिंटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सरकार से सवाल किया है.

तेजस्वी ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में अधिकृत तौर पर सरकार अपराधियों की सहयोगी बन चुकी है. सरकार ने ब्लैकआउट किया और पटना में इस ब्लैकआउट को सुनहरे अवसर में परिवर्तित करते हुए अपराधियों ने एक व्यापारी को गोली मार दी. ब्लैकआउट के पांच मिनट बाद हुए इस आपराधिक कृत्य से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं. ब्लैकआउट के अंधेरे का लाभ उठाते हुए अपराधी भाग गए और व्यापारी की अस्पताल में मौत हो गई.

'...सरकार अपराधियों की सहयोगी कैसे बन गई?'

उन्होंने कहा, "सवाल ये खड़ा होता है कि जिस सरकार को अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए चुना गया था, वो सरकार अपराधियों की सहयोगी कैसे बन गई? ब्लैकआउट को कैसे अपराधियों ने साजिश रचने और हत्या करने के अवसर के रूप में चुना और कैसे वो सफलतापूर्वक हत्या की वारदात को अंजाम दे पाए?"

यह भी पढ़ें- बिहार: मंत्रियों के अलग-अलग रंग, दीपक प्रकाश पैदल तो हवा-हवाई से सफर कर रहे शिक्षा मंत्री

तेजस्वी यादव ने इस घटना पर कहा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच हो. सरकार की इस चूक की समीक्षा हो और ये भी सुनिश्चित करें कि अपराधियों और सरकार में बैठे लोगों की कोई सांठगांठ या साजिश तो नहीं. अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की ओर से उठाए गए इस सवाल पर बीजेपी की ओर क्या जवाब दिया जाता है.

'ऐसा लगता है बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं'

इस हत्याकांड पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है. सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं. बिहार में जिस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हुआ है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ऐसा लगता है बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है.

यह भी पढ़ें- मोकामा विधायक अनंत सिंह की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी? MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 May 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary TEJASHWI YADAV PATNA BIHAR NEWS
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