Exclusive: योगी के टप्पू, पप्पू और अप्पू वाले बयान पर तेजस्वी यादव का करारा हमला, 'CM बनते ही…'
Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के लोग बातें करते हैं बहुत दुख होता है कि ऐसे-ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं. ऐसे-ऐसे लोग उच्च संवैधानिक पद पर हैं.
योगी आदित्यनाथ के टप्पू, पप्पू और अप्पू वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने करारा हमला किया है. एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सीएम बनते ही अपने ऊपर से गंभीर से गंभीर मुकदमे को हटवा लिया. ये पहला काम किया योगी आदित्यनाथ ने किया.
'हम सब लोगों को भाषा का ख्याल रखना चाहिए'
तेजस्वी से कहा गया कि आपको टप्पू बताया है, राहुल गांधी को पप्पू और अखिलेश यादव को सीएम योगी अप्पू बता रहे हैं. अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हैं. वो प्रधानमंत्री को गप्पू बता रहे हैं और बीजेपी के बाकी नेताओं को चंपू बता रहे हैं. इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब लोगों को भाषा का ख्याल रखना चाहिए.
उन्होंने कहा, "इस तरह की बातें अगर कोई सीएम और पीएम करे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच क्या है." तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के लोग बातें करते हैं बहुत दुख होता है कि ऐसे-ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं. ऐसे-ऐसे लोग उच्च संवैधानिक पद पर हैं.
#WATCH | CM योगी के 'बंदर' वाले बयान पर क्या बोले तेजस्वी ?— ABP News (@ABPNews) November 4, 2025
देखिए RJD नेता @yadavtejashwi के साथ संदीप चौधरी की खास बातचीतhttps://t.co/smwhXUROiK#SeedhaSawaal #SandeepChaudhary #TejashwiYadav #BiharPolitics #BiharChunav #BiharElections2025 pic.twitter.com/Oisl13TvHc
'जो रोटी जल रही थी लालू जी ने बस उसे पलटा है'
तेजस्वी यादव ने एक सवाल पर कहा कि जो रोटी सदियों से जल रही थी लालू जी ने उसको बस पलटा है. जो लोग कुर्सी पर दलितों के साथ नहीं बैठना चाहते थे लालू जी ने बस उस दलित को कुर्सी पर बैठा दिया इस बात की उन लोगों को पीड़ा है.
आरजेडी नेता ने कहा, "लालू यादव के समय बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती हुई. इस बार जब हम सरकार में आए तो फिर बीपीएससी से बहाली हुई." उन्होंने यह भी कहा, "जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सारी इंडस्ट्री झारखंड में चली गई. माइंस और मिनरल्स झारखंड में चले गए. जिस स्पेशल पैकेज की बात की गई थी अटल जी की सरकार में वो पैकेज आज तक नहीं मिली."
