तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को बताया 'बच्चा', बोले- चुनाव के बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे

बिहार चुनाव (2025) को लेकर सरगर्मी तेज है. सियासी गलियारे में खूब बयानबाजी हो रही है. जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव इस बार महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. महुआ से वे पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वे आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन के खिलाफ लड़ेंगे. मुकेश रोशन आरजेडी से ही अभी इस सीट से विधायक हैं. मुकेश रोशन के समर्थन में तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के विरोध में सभा कर चुके हैं. इस बीच तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को 'बच्चा' बता दिया है.

पत्रकारों ने बातचीत के दौरान मंगलवार (04 नवंबर, 2025) को तेज प्रताप से कहा कि आपकी मां और दीदी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन भाई (तेजस्वी यादव) आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "...तो करने दीजिए, अभी बच्चा है ऊ… चुनाव के बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे."

क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं होता: तेज प्रताप

पत्रकारों ने कहा कि रीतलाल यादव के समर्थन में कल (सोमवार) लालू यादव ने प्रचार किया है. इस पर उन्होंने कहा कि क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है. अपराधियों का अंत हुआ है. फिर उनसे पूछा गया कि अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आपके क्षेत्र में गए. इस पर तेज प्रताप ने कहा, "वो हमारे क्षेत्र में गए तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए. फिर जाएंगे राघोपुर..." उन्होंने अमित शाह के एक बयान पर कहा कि जो बोलते हैं बोलने दीजिए.

