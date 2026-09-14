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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजप्रताप यादव को जान का खतरा! केंद्र-बिहार सरकार से मांगी सुरक्षा

तेजप्रताप यादव को जान का खतरा! केंद्र-बिहार सरकार से मांगी सुरक्षा

तेजप्रताप यादव ने जान को खतरा बताते हुए अमित शाह, बिहार डीजीपी और गृह सचिव को पत्र भेजकर सुरक्षा मांगी है. उन्होंने धमकी भरे कॉल का दावा करते हुए पटना में FIR दर्ज कराने की बात कही.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Sep 2026 06:51 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए केंद्र और बिहार सरकार से तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. तेजप्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार गंभीर धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं. इस संबंध में उन्होंने 9 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के डीजीपी और होम सेक्रेटरी को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है.

तेजप्रताप यादव ने अपने पत्र में कहा है कि उनके मोबाइल फोन पर बार-बार कॉल कर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं. उनके मुताबिक, लगातार मिल रही धमकियों के कारण उनकी जान को गंभीर खतरा हो गया है. उन्होंने सरकार से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के नाम पर JDU की नई पहचान! 18 सितंबर को होगा फैसला

सचिवालय थाने में FIR दर्ज

तेजप्रताप ने बताया कि धमकी मिलने के मामले में पटना के सचिवालय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के बावजूद सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. उन्होंने धमकी देने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

अमित शाह समेत कई नेताओं को पत्र

तेजप्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ बिहार के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को भी पत्र भेजा है. उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार से अविलंब पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

तेजप्रताप ने कहा कि धमकी देने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जताई कि मामले का संज्ञान लेकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया और BJP, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PMO, गृह मंत्रालय और राहुल गांधी समेत कई नेताओं को टैग किया है.

यह भी पढ़ें- गुजरात के लिए एयरफोर्स-एनडीआरएफ, बिहार के साथ भेदभाव क्यों?

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 14 Sep 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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