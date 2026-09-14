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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए' UCC पर JDU का बड़ा बयान, बढ़ेगी BJP की मुश्किल?

'ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए' UCC पर JDU का बड़ा बयान, बढ़ेगी BJP की मुश्किल?

गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर कहा है कि साल 2029 से पहले सभी एनडीए शासित राज्यों में लागू कराया जाएगा. अब इस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 14 Sep 2026 05:08 PM (IST)
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गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2029 से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का ऐलान किया है. अब इस पर बिहार से जनता दल यूनाइडेट ने बड़ा बयान दिया है.  JDU नेता  राजीव रंजन ने UCC को लेकर कहा, UCC के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जल्द ही बातचीत करेंगे. इस संबंध में खुद उन्होंने यह जानकारी दी है.

जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर वह जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इसके बाद पार्टी इस विषय पर अपना रुख तय करेगी. अमित शाह ने रविवार को कहा था कि BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की 21 राज्यों की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी.  झा ने इस विषय पर कहा कि वह जल्द ही गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और फिर पार्टी अपना रुख तय करेगी.  

श्याम रजक क्या बोले?

इस बीच, जद (यू) के विधायक श्याम रजक ने कहा कि बिहार में यूसीसी को लागू नहीं होने दिया जाएगा.  बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत NDA सरकार में जद(यू) दूसरा सबसे बड़ा घटक है. शाह ने रविवार को मुंबई में संवाददाताओं से कहा था, ‘तीन तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं. हमने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है और मुझे विश्वास है कि BJP-NDA शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा.’

वहीं जदयू के ही नीरज कुमार ने कहा, UCC को लेकर हमारी पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ है. जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने लॉ कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी और वही चिट्ठी आज भी हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है. उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए. यह देश सबका है.

कुमार ने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने सभी को उनके अधिकार दिए हैं. हमें उम्मीद है कि किसी को भी बुरा नहीं लगेगा. अभी तक कोई ड्राफ्ट जारी नहीं हुआ है और न ही आधिकारिक तौर पर कुछ सामने आया है. किसी भी राज्य ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है. इसलिए, हमारी पार्टी का रुख वही बना हुआ है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 14 Sep 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Jdu BIhar Politics Ucc BIHAR NEWS AMIT SHAH
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