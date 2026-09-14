नीतीश कुमार के नाम पर JDU की नई पहचान! 18 सितंबर को होगा फैसला

पटना में 18 सितंबर को जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधानमंडल दल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. बैठक में पार्टी के सभी विधानमंडल सदस्यों को बुलाया गया है. बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है. इसमें विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के साथ पार्टी की विचारधारा, संगठन को मजबूत करने और पार्टी का नाम बदलने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. ग्रामीण कार्य मंत्री और JDU नेता सुनील कुमार ने बैठक को लेकर कई अहम जानकारी दी है.

जेडीयू नेता और मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बैठक में पार्टी का नाम बदलकर ‘जनता दल नीतीश’ करने के प्रस्ताव पर भी सदस्यों की राय ली जा सकती है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं. नाम बदलने के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों की राय और सहमति के बाद निर्णय लिया जा सकता है. इससे पहले JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी का नाम नीतीश कुमार के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा था.

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विधानमंडल के नियम और पार्टी की मजबूती पर मंथन

मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान एक वर्कशॉप भी आयोजित होगी. इसमें विधानमंडल में सदस्यों के अधिकार, नियम और प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी. सदन में अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने और सवालों का जवाब देने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा होगी. साथ ही आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करने की रणनीति पर विचार किया जाएगा.

MLC चुनाव में NDA उम्मीदवारों की जीत पर फोकस

सुनील कुमार ने कहा कि फिलहाल कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में NDA के सभी उम्मीदवारों को जीत दिलाने की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी. सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी और उम्मीदवारों के समर्थन में किए जाने वाले काम को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं.

तेजस्वी के बयान पर बोले- सरकार बाढ़ राहत में जुटी

तेजस्वी यादव के ‘दोनों इंजन जल गए’ वाले बयान पर सुनील कुमार ने कहा कि विपक्ष क्या बोलता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है. उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार ने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी की है. फसल क्षति का मुआवजा देने की बात कही गई है और जल्द ही बाढ़ पीड़ितों के खातों में DBT के जरिए राहत राशि भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त घरों, पशुओं के चारे और लोगों के भोजन-पानी की व्यवस्था के लिए प्रशासन काम कर रहा है. प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन भी चलाए जा रहे हैं.

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