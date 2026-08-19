RJD मार्च में मीसा भारती बोलीं- ‘युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही सरकार’

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से आज बुधवार को बिहार सरकार के खिलाफ राजभवन मार्च निकाला गया. इस दौरान पाटलीपुत्र से राजद सांसद मीसा भारती ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के साथ हुए अन्याय पर चुप है और युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है.

मीसा भारती ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से दिए गए बयान का हवाला देते हुए AK-47 के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए.

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‘छात्रों के साथ अन्याय, सरकार नहीं जागी’

राजद सांसद ने कहा कि छात्रों के साथ हुए कथित अन्याय को 20-25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार अब भी इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है.

AK-47 इस्तेमाल पर सरकार से मांगा जवाब

मीसा भारती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने माना कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रदर्शन स्थल पर इतना बड़ा हथियार पहुंचा कैसे? उन्होंने कहा कि अगर डीएम और एसपी ने इसकी अनुमति दी थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की.

#WATCH पटना। राजद द्वारा राजभवन तक निकाले गए मार्च के दौरान राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, "छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे आज 20-25 दिन बीत गए हैं मगर फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने माना कि AK47 का इस्तेमाल हुआ था। तब जज साहब को बिहार सरकार… pic.twitter.com/B7bWe83HqJ — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2026

राजभवन मार्च में सरकार पर बरसीं मीसा भारती

राजद के इस मार्च में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. मार्च के दौरान नेताओं ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की. मीसा भारती ने बिहार सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि युवाओं की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता.

‘युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही सरकार’

मीसा भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार संवेदनशील नहीं है. उन्होंने दावा किया कि राजद छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगा. वहीं, सरकार की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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