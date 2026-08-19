Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD मार्च में मीसा भारती बोलीं- ‘युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही सरकार’

RJD मार्च में मीसा भारती बोलीं- ‘युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही सरकार’

RJD Lokbhawan March Patna: राजभवन मार्च के दौरान मीसा भारती ने बिहार सरकार पर हमला बोला. उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई, AK-47 इस्तेमाल और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को घेरा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Aug 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से आज बुधवार को बिहार सरकार के खिलाफ राजभवन मार्च निकाला गया. इस दौरान पाटलीपुत्र से राजद सांसद मीसा भारती ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के साथ हुए अन्याय पर चुप है और युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है.

मीसा भारती ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से दिए गए बयान का हवाला देते हुए AK-47 के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें- न गैस, न बिजली... 10 मिनट में बनेगी गर्म चाय-कॉफी! औरंगाबाद के छात्र का कमाल

‘छात्रों के साथ अन्याय, सरकार नहीं जागी’

राजद सांसद ने कहा कि छात्रों के साथ हुए कथित अन्याय को 20-25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार अब भी इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है.

AK-47 इस्तेमाल पर सरकार से मांगा जवाब

मीसा भारती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने माना कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रदर्शन स्थल पर इतना बड़ा हथियार पहुंचा कैसे? उन्होंने कहा कि अगर डीएम और एसपी ने इसकी अनुमति दी थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की.

राजभवन मार्च में सरकार पर बरसीं मीसा भारती

राजद के इस मार्च में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. मार्च के दौरान नेताओं ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की. मीसा भारती ने बिहार सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि युवाओं की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता.

‘युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही सरकार’

मीसा भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार संवेदनशील नहीं है. उन्होंने दावा किया कि राजद छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगा. वहीं, सरकार की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया का इंतजार है.

यह भी पढ़ें- बिहार: MDM में नमक की जगह डाला डिटर्जेंट पाउडर? छात्रों की तबीयत बिगड़ी

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 19 Aug 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS RJD Raj Bhavan March
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
RJD मार्च में मीसा भारती बोलीं- ‘युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही सरकार’
RJD मार्च में मीसा भारती बोलीं- ‘युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही सरकार’
बिहार
Tejashwi Lokbhawan March LIVE: RJD कार्यकर्ताओं ने BJP दफ्तर के बाहर की नारेबाजी, पुलिस हिरासत में तेजस्वी यादव
RJD मार्च: कार्यकर्ताओं ने BJP दफ्तर के बाहर की नारेबाजी, पुलिस हिरासत में तेजस्वी यादव
बिहार
न गैस, न बिजली... 10 मिनट में बनेगी गर्म चाय-कॉफी! औरंगाबाद के छात्र का कमाल
न गैस, न बिजली... 10 मिनट में बनेगी गर्म चाय-कॉफी! औरंगाबाद के छात्र का कमाल
बिहार
पुरानी रंजिश में खूनी खेल! दादा-पोती को मार डाला, बेटा घायल
पुरानी रंजिश में खूनी खेल! दादा-पोती को मार डाला, बेटा घायल
Advertisement

वीडियोज

Awarapan 2 में नहीं दिखा Emraan Hashmi का Kiss Scene, Fans ने कहा- Serial Kisser कहां है?
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh, Nirahua और Aamrapali ने Kajal Raghwani को किया जमकर Roast
Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने स्वास्थ्य बीमा 5 गुना बढ़ाया, विधायकों को भी दिया बड़ा तोहफा
कार, एक लाख का भत्ता...CM विजय ने विधायकों को दिया तोहफा
दिल्ली NCR
गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'यह सब...'
गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'यह सब...'
क्रिकेट
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
ओटीटी
क्या आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह का नहीं दिया था साथ? एक्ट्रेस ने रोते हुए बोलीं- 'मैं शादी के दिन पवन सिंह से लड़ी थी'
क्या आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह का नहीं दिया था साथ? एक्ट्रेस रोते हुए बताया सच
इंडिया
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के ठिकानों पर छापा, भड़के अखिलेश यादव बोले- 1-2% लोगों के लिए...
आजम खान के ठिकानों पर छापा, भड़के अखिलेश यादव बोले- 1-2% लोगों के लिए...
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ट्रेंडिंग
Video: शादी वाले दिन पहुंचा दुल्हन का बॉयफ्रेंड, दूल्हे को दिखाई फोटो- फिर मचा बवाल
शादी वाले दिन पहुंचा दुल्हन का बॉयफ्रेंड, दूल्हे को दिखाई फोटो- फिर मचा बवाल
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget