पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात, कान बात करते हुए आए नजर

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की हलचल के बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन शनिवार (08 नवंबर) को पटना एयरपोर्ट पर एक साथ देखे गए. दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बातचीत भी की. दोनों के बीच क्या बात हुई, ये स्पष्ट नहीं है. हांलाकि दोनों में अचानक हुई मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में नए समीकरण को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन नेता अपने-अपने चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे. जैसे ही दोनों बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया. दोनों नेताओं को एक दूसरे के कान में कुछ कहते हुए देखा जा सकता है.''

Patna, Bihar: Janshakti Janata Dal National President Tej Pratap Yadav and BJP MP Ravi Kisan were spotted together at Patna Airport today, marking another public meeting between the two leaders. pic.twitter.com/SpO1U5IyJw — IANS (@ians_india) November 8, 2025

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा, "संयोग से, कल और आज (08 नवंबर) को फिर यहीं रवि किशन भाई से मुलाक़ात हुई. हर हर महादेव. महादेव का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे.'' जब उनसे सवाल किया गया कि क्या भविष्य में वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, ''पहले भी कह चुका हूं कि मैं उसी के साथ रहूंगा जो बेरोजगारी दूर करेगा.''

Patna, Bihar: Janshakti Janata Dal National President Tej Pratap Yadav says, "By coincidence, I met Ravi Bhai yesterday and again today here. Har Har Mahadev! May the blessings of Lord Mahadev always be with us" pic.twitter.com/jpvqc9XV8c — IANS (@ians_india) November 8, 2025

क्या बदलेगा बिहार का राजनीतिक समीकरण?

पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन के एक साथ नजर आने के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि JJD संस्थापक की बीजेपी खेमे से नजदीकियां बढ़ रही हैं. चुनाव के बाद राज्य में नए सियासी समीकरण को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं.

क्या महुआ सीट से जीतेंगे तेजप्रताप यादव?

लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी से तेज प्रताप यादव को बाहर निकाल दिया था जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है. तेज प्रताप खुद महुआ सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे. यहां से RJD के मुकेश रौशन मैदान हैं. वही एनडीए से लोजपा (रामविलास) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने चुनाव लड़ा है. इस सीट पर वोटिंग हो चुकी है. यहां 54.88 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था.

बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को समाप्त हो चुकी है. दूसरे फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा. वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.