बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को दिया समर्थन, बोले- 'उन्होंने मुझे...'
Tej Pratap Yadav Support to Prashant Kishor: तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूं कि बांकीपुर जो है वो बीजेपी की सीट बनी हुई है. अब वो नहीं होगा क्योंकि जनता बदलाव चाहती है.
पटना की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपना समर्थन प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को दिया है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हम लोगों और हमारे दल के लोगों ने यह तय किया है कि किसको सपोर्ट करना है. हम लोग प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं.
'...भाजपा किसी कीमत पर नहीं जीतनी चाहिए'
तेज प्रताप यादव ने कहा, "प्रशांत किशोर जी से सुबह मेरी बात हुई. उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि भाजपा वहां से किसी भी कीमत पर नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश की यही मांग है. जिस तरीके से हमारे नौजवान, छात्र-छात्राएं देशभर में आंदोलन छेड़े हुए हैं, मैं उसका समर्थन भी करता हूं."
पटना, बिहार: जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, "बांकीपुर उपचुनाव में शुरू से ही और अभी तक ताना-तानी थी कि किसकी सीट आएगी, कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम लोगों और हमारे दल के लोगों ने यह तय किया है कि किसको सपोर्ट करना है। हम प्रशांत… pic.twitter.com/JigEe7aKve— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 24, 2026
शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर घेरा
आगे कहा, "जिस तरीके से पढ़ने-लिखने वाले लोग, नौजवान, महिला, पुरुष, सभी लोग घर छोड़कर जंतर-मंतर पर धरना दिए हुए हैं, वह किसके लिए दिए हुए हैं? उस धरने का क्या प्रयोजन है? उनकी जो मांग है, जैसे नीट में पेपर लीक हो गया… शुरू से बिहार में भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक होता है, लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है. शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है. स्वास्थ्य व्यवस्था भी भगवान भरोसे चल रही है. उसको लेकर लोगों ने मार्च निकाला है..."
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तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूं कि बांकीपुर जो है वो बीजेपी की सीट बनी हुई है. अब वो नहीं होगा क्योंकि जनता बदलाव चाहती है. हमारी पार्टी से वीणा मानवी हैं जो क्षेत्र में 15 साल से घूम रही हैं. इनका महिला वोट बैंक है. हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे.
बता दें कि तेज प्रताप यादव की पार्टी से वीणा मानवी भी चुनावी मैदान में उतरी थीं. हालांकि उनका नामांकन रद्द हो गया था. अब जब उनकी पार्टी से कोई मैदान में नहीं है तो इस बीच उन्होंने पीके को समर्थन दिया है.
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