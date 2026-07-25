Vaibhav Sooryavanshi Flop IND vs ZIM 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे का दूसरा टी20 हरारे में खेला जा रहा है. मैच में मेजबान जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी. ओपनिंग पर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा आए. वैभव ने बीते गुरुवार (23 जुलाई) को खेले गए पहले टी20 में ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 18 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी और 19वीं गेंद पर आउट हो गए थे. यह वैभव का पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक था. लेकिन दूसरे मैच में वैभव जिस तरह से आउट हुए उससे उनकी मानसिकता पर सवाल उठने लगे. वैभव ने 9 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाए.

वैभव को तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड न्गारावा ने अपना शिकार बनाया. आउट होने से पहले वैभव ने रिचर्ड को आडे़ हाथों लेते हुए 3 चौके और 1 छक्का लगा लिया था. ओवर की आखिरी गेंद बची थी, जिस पर वैभव सिंगल लेकर आसानी से अपना विकेट बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने हवाई फायर किया.

गेंद हवा में गई और ब्लेसिंग मुजरबानी ने शानदार कैच लेकर उनकी पारी को समाप्त कर दिया. आखिरी गेंद पर वैभव के लिए इसी तरह की फील्ड सेट की गई थी कि वह कोई हवाई शॉट खेलें और अपना विकेट गंवा दें. 15 साल के वैभव जिम्बाब्वे के जाल में फंस गए. इस तरह आउट होना वाकई उनके ऊपर कई सवाल खड़े करता है.

वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय करियर

15 साल के वैभव ने 04 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की. अब तक उन्होंने 5 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनकी 5 पारियों में बैटिंग करते हुए 23 की औसत और 211.32 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनका हाई स्कोर 50 रनों का रहा. उनके बल्ले से 8 चौके और 10 छक्के निकल चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि वैभव आगे आने वाले मैचों में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

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