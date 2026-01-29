Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के तरमणि इलाके में स्थित सेंट्रल पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर से एक बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया है. बिहार के रहने वाले 24 साल के युवक गौरव कुमार और उनकी पत्नी अपने 2 साल के बेटे के साथ यहां सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे थे. इसके बाद गौरव कुमार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में ही रहने लगे.

रविवार रात को गौरव कुमार की पत्नी जब घर में अकेली थी, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया. पत्नी की चीख सुनकर गौरव मौके पर पहुंचा, लेकिन हमलावरों ने उसे भी बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. इसके बाद पत्नी और मासूम बच्चे की भी हत्या कर दी गई.

शवों को अलग-अलग जगह फेंका गया

इस जघन्य हत्या को करने के बाद, युवक के शव को बोरे में बांधकर अद्यार इंदिरा नगर नदी के किनारे फेंक दिया गया. इसी तरह, बच्चे के शव को अद्यार नदी के किनारे फेंककर अज्ञात लोग भाग गए.

जांच में सामने आया दोस्तों का नाम

इस मामले में सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के बाद, पुलिस ने गौरव कुमार के दोस्तों सहित 9 लोगों से पूछताछ की. उस जांच में पता चला कि उसके दोस्तों ने ही उसकी बेरहमी से हत्या की थी. इसके बाद, पुलिस ने नरेंद्र कुमार, रवींद्रनाथ टैगोर, विकास, सिकंदर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.

एक परिवार की बेरहमी से हत्या करने के बाद, सबूत मिटाने के लिए शवों को दूसरी जगह फेंका गया. यानी, तरमणि में हत्या करने के बाद, गौरव कुमार और बच्चे के शवों को अद्यार नदी के किनारे फेंक दिया गया. इनके बीच की दूरी करीब 5 किमी है.

इसलिए, पुलिस का कहना है कि गिरोह ने जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया. इसी तरह, पत्नी का शव अभी तक नहीं मिला है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि इस घटना में गिरफ्तार किए गए 5 लोग बिहार राज्य के हैं.