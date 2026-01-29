'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
Budget Session 2026: संसद का बजट सत्र 2026 शुरू हो चुका है, जो देश की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.
Budget Session 2026: देश की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करने वाला संसद का बजट सत्र 2026 शुरू हो चुका है. यह सत्र कई अहम विधेयकों, बड़े आर्थिक फैसलों और सरकार व विपक्ष के बीच तीखी बहस का गवाह बनने वाला है. सत्र के बीच 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट और आज संसद में रखा जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 2026–27 इसे और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया.
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास और पुरुषार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति था. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में 140 करोड़ नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को बेहद सटीक तरीके से रेखांकित किया गया.
जानें क्या कहा PM मोदी ने?
पीएम मोदी ने कहा कि सत्र की शुरुआत में और 2026 की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ने संसद सदस्यों के सामने जो उम्मीदें रखी हैं, उन्हें सभी सांसदों ने गंभीरता से लिया होगा. उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदस्यों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी सदन के सामने रखी हैं.
#WATCH बजट सत्र | दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "... कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कई मार्गदर्शन वाली बाते हम सभी के सामने रखी थी। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति जी ने सांसदों से अपेक्षाएं व्यक्त की हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सांसदों ने उनकी बातों को गंभीरता से… pic.twitter.com/CW7CS9mUy0— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 29, 2026
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब दूसरे क्वार्टर की शुरुआत हो रही है. उन्होंने इसे एक नए दौर की शुरुआत बताते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आने वाले 25 साल बेहद अहम हैं. पीएम मोदी ने कहा कि यह इस सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है, जो देश के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी महिला वित्तमंत्री हैं, जो लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं. उन्होंने इसे भारत के संसदीय इतिहास में गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि यह उपलब्धि अपने आप में ऐतिहासिक है.
'युवाओं और किसानों के लिए बड़ा मौका'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 27 देशों के साथ हुआ यह समझौता देश के युवाओं, किसानों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर से जुड़े उन लोगों के लिए बड़ा अवसर लेकर आएगा, जो दूसरे देशों में काम करने के इच्छुक हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह समझौता एक आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है.
'पहचान है Reform-Perform-Transform'
पीएम मोदी ने कहा कि देश का ध्यान बजट की ओर होना स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की पहचान हमेशा रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रही है. उन्होंने कहा कि अब देश रिफार्म एक्सप्रेस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है. प्रधानमंत्री ने संसद के सभी साथियों का आभार जताते हुए कहा कि वे भी इस रिफार्म एक्सप्रेस को गति देने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं. इसी सहयोग के कारण सुधारों की यह रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है.
फाइलों से निकलकर लोगों तक पहुंच रही योजनाएं
पीएम मोदी ने कहा कि हर कोई मानता है कि इस सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी (last-mile delivery) पर खास ध्यान दिया है. सरकार का प्रयास है कि योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि लोगों के जीवन तक पहुंचें. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसी परंपरा को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स (next-generation reforms) के जरिए रिफार्म एक्सप्रेस के माध्यम से और आगे बढ़ाया जाना चाहिए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL