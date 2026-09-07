बिहार में बाढ़ पर सोनू सूद का खास संदेश, 'हार मत मानना, हम सब...'

बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है. कई इलाकों में जलजमाव और बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. इसी बीच अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद का एक सोशल मीडिया पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है. उन्होंने बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस आपदा से हार नहीं माननी है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है.

सोनू सूद ने रविवार (06 सितंबर, 2026) को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बिहार बाढ़ से हार मत हारना. हम सब साथ हैं. संभाल लेंगे", उनके इस छोटे लेकिन भावुक संदेश के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. बड़ी संख्या में लोग पोस्ट को शेयर कर रहे हैं और सोनू सूद के प्रति आभार जता रहे हैं.

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लोगों ने कमेंट कर जताया भरोसा

सोनू सूद के पोस्ट पर लोगों ने बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों के हौसले की भी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि सोनू ऐसे इंसान हैं, जो कभी बिहार को हारने नहीं देते. वहीं, कुछ लोगों ने बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार की तैयारियों और व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. एक अन्य यूजर ने लिखा कि बिहार के लोगों ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे बाढ़ के साथ जीवन जीना सीख चुके हैं.

कोविड काल में भी की थी मदद

सोनू सूद कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए देशभर में चर्चा में आए थे. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की थी. बिहार के भी बड़ी संख्या में लोग उस दौरान उनके मदद अभियान से लाभान्वित हुए थे.

फिर मदद की उम्मीद जगी

बाढ़ के बीच सोनू सूद का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब बिहार के कई हिस्सों में लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं. उनके पोस्ट से लोगों को एक बार फिर मदद की उम्मीद जगी है. हालांकि, फिलहाल उन्होंने किसी विशेष राहत अभियान या सहायता की घोषणा नहीं की है. सोशल मीडिया पर उनका संदेश लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है और बाढ़ प्रभावितों का हौसला बढ़ा रहा है.

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