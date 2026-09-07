SDM की कुर्सी पर BJP विधायक, निशाने पर सम्राट सरकार, क्या बोलीं रोहिणी?

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर सोमवार (07 सितंबर, 2026) एक फोटो शेयर कर बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा. इस फोटो में तेघड़ा से बीजेपी के विधायक रजनीश कुमार एसडीएम की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं. वहीं बगल में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह बैठे हैं. रोहिणी आचार्य ने इस तस्वीर को लेकर प्रशासनिक प्रोटोकॉल और लोकतांत्रिक मर्यादा पर सवाल उठाए हैं.

रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी के शासन में सत्ताधारी दल के लोगों को नियम-कायदों के उल्लंघन की खुली छूट मिली हुई है. उन्होंने कहा कि तस्वीर लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक मर्यादा के खुलेआम उल्लंघन को दर्शाती है.

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अनुमंडल कार्यालय में हुई बैठक का फोटो वायरल

बताया जा रहा है कि रविवार को अनुमंडल कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान विधायक SDM की कुर्सी पर बैठे नजर आए, जबकि SDM उनके बगल में बैठे थे.

तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह के लिए रखी गई कुर्सी भी पास में दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि बैठक से जुड़ी ये तस्वीरें विधायक रजनीश कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थीं.

SDM की कुर्सी पर बैठने को बताया प्रोटोकॉल का उल्लंघन

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में कहा कि सरकारी अधिकारी यानी एसडीएम की कुर्सी पर भाजपा नेता का बैठना प्रशासनिक प्रोटोकॉल और नियमों का सीधा उल्लंघन है. उन्होंने इसे शासन-प्रशासन और सार्वजनिक मर्यादा के लिहाज से चिंता का विषय बताया.

सम्राट शासन में सत्ताधारी दल के लोगों को हर नियम - कायदे के उल्लंघन की खुली छूट प्राप्त है ..



यह तस्वीर लोकशाही और प्रशासनिक मर्यादा के खुलेआम उल्लंघन को दर्शाती है। सरकारी अधिकारी (SDM) की कुर्सी पर भाजपा विधायक का बैठना प्रशासनिक प्रोटोकॉल और नियमों का सीधा उल्लंघन है और ये… pic.twitter.com/fQbp11HFFc — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 7, 2026

नौकरशाही और राजनीति के बीच सीमा का मुद्दा

रोहिणी आचार्य ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही और राजनीति के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित हैं. उनके मुताबिक, बीजेपी सांसद की इस तरह की कथित मनमानी से यह सवाल उठता है कि क्या बिहार में प्रशासनिक तंत्र पर राजनीतिक दबाव हावी हो रहा है.

'सत्ताधारी दल के लोगों को खुली छूट' का आरोप

रोहिणी ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार के शासनकाल में सत्ताधारी दल के लोगों को नियम, कायदे और प्रोटोकॉल के उल्लंघन की छूट प्राप्त है. हालांकि, किन परिस्थिति में गिरिराज सिंह व विधायक एसडीएम की कुर्सी पर बैठे, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

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