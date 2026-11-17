बिहार के सिवान में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में उसके बैंक खाते से 12 राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की 14 शिकायतें जुड़ी मिली हैं. आरोपी की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के मथिया टोला निवासी नीतीश कुमार शर्मा पिता मनोज शर्मा के रूप में हुई है. पुलिस ने 16 नवंबर को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे पकड़ा. अब पुलिस इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है.

साइबर पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक बरामद की है. पुलिस ने पासबुक में दर्ज बैंक खाते की जानकारी साइबर पुलिस पोर्टल पर जांची. सत्यापन के दौरान पता चला कि इस खाते से देश के 12 राज्यों में दर्ज 14 साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी हुई हैं.

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सिवान साइबर थाने में दर्ज हुआ केस

इस मामले में सिवान साइबर पुलिस स्टेशन में केस नंबर 79/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 319(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई शुरू की है. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D भी लगाई गई हैं. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है.

गुरुग्राम, देवरिया और मुंबई में भी मामले दर्ज

पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, नीतीश कुमार शर्मा के खिलाफ पहले भी साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज हैं. उपलब्ध रिकॉर्ड में गुरुग्राम के साइबर साउथ थाने में दो मामले, उत्तर प्रदेश के देवरिया साइबर थाने में एक मामला और मुंबई के साइबर साउथ थाने में एक मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है.

साइबर ठगी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपी का साइबर ठगी के नेटवर्क में क्या काम था. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि पीड़ितों की पहचान कैसे की जाती थी और बैंक खातों के जरिए धोखाधड़ी के पैसे का लेनदेन कैसे होता था. पुलिस दूसरे संदिग्धों की पहचान करने और अलग-अलग राज्यों में दर्ज शिकायतों के बीच संबंध तलाशने में जुटी है.

छापेमारी टीम में साइबर क्राइम यूनिट के आशुतोष कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर रूपेश कुमार वर्मा, सब-इंस्पेक्टर राहुल कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. मामले की आगे जांच जारी है.

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