बिहार: सड़क हादसे में किशोर की मौत, शव को छोड़कर मछली लूटने लगे लोग, सीतामढ़ी की घटना

सीतामढ़ी जिले के पुपरी से एक घटना सामने आई है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली है. इस घटना ने एक बार फिर मानवता को कटघरे में खड़ा कर दिया है. दरअसल, पुपरी थाना क्षेत्र के झझीहट गांव के पास शुक्रवार (16 जनवरी, 2025) की सुबह करीब 10 बजे मछली से लोड एक पिकअप वैन की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर गोलू कुमार की मौत हो गई. मृतक किशोर पुपरी के नागेश्वर स्थान का रहने वाला था.

हादसे के बाद पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे वैन पर लोड मछलियां सड़क पर बिखर गईं. इस सड़क हादसे के बाद जो दृश्य सामने आया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. सड़क पर एक किशोर का शव पड़ा रहा और आसपास जमा भीड़ शव को भगवान भरोसे छोड़कर मछली लूटने में जुट गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग बाल्टी और बोरा में मछली लेकर भाग रहे हैं. देखते ही देखते पूरी मछलियां लूट ली गईं. यह दृश्य किसी आपदा या हादसे के बाद संवेदनशील समाज की तस्वीर नहीं, बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दर्शाता नजर आया.

स्थानीय लोगों की यह अमानवीय हरकत समाज के नैतिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. एक तरफ एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, वहीं दूसरी तरफ मौके पर मौजूद लोग अपनी इंसानियत भूलकर लालच में डूबे दिखे. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां इंसानी जान से ज्यादा महत्व कुछ किलो मछलियों को दिया जा रहा है. हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कभी पेट्रोल तो कभी डीजल लूटने की घटना बिहार में हो चुकी है.

