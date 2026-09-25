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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअशोक चौधरी के बयान पर शांभवी ने मांगी माफी, कहा- 'जस्टिफाई' नहीं...

अशोक चौधरी के बयान पर शांभवी ने मांगी माफी, कहा- 'जस्टिफाई' नहीं...

सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 25 Sep 2026 05:24 PM (IST)
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बिहार में यौन उत्पीड़न के मामलों और महिला सुरक्षा के सवालों के बीच समस्तीपुर की लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने अपनी बात रखी. उन्होंने इन घटनाओं को बेहद पीड़ादायक और अक्षम्य बताते हुए कड़ी निंदा की और कहा कि प्रशासन पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ा है. इस दौरान उन्होंने अपने पिता और सम्राट सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बयान के लिए माफी भी मांगी.

एबीपी न्यूज़ की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेघा प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए शांभवी ने कहा कि वे जिम्मेदारी से भाग नहीं रही हैं. उन्होंने बताया कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, पहली प्राथमिकता आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना था. अधिकारियों के निलंबन या कार्रवाई में हुई देरी पर उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद का मुख्य ध्यान अपराधियों को पकड़ने पर होता है. 

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सांसद ने कहा कि यदि पुलिस या प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए; वे इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात का जिक्र करते हुए शांभवी ने बताया कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में त्वरित न्याय के लिए 'स्पीड ट्रायल' कराने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का लक्ष्य है कि बिहार महिला सुरक्षा के मामले में एक मिसाल बने.

समस्तीपुर के दूसरे वीडियो पर क्या बोलीं शांभवी?

दूसरी घटना के वायरल वीडियो पर उन्होंने स्थिति साफ करते हुए कहा कि वह मामला नया नहीं बल्कि काफी पुराना है, जिसे अब सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है.

अपने पिता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी  के विवादित बयान 'ऐसी घटनाएं रोकी नहीं जा सकतीं' पर शांभवी ने कहा कि उनके बयान की एक लाइन को काटकर पेश किया जा रहा है. उन्होंने किसी भी अपराध को सही ठहराने की बात से इनकार किया और कहा कि सामाजिक विकृतियों के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इसे किसी भी तरह से 'जस्टिफाई' नहीं किया जा सकता.

शांभवी चौधरी ने कहा कि अगर किसी मंत्री या नेता या मेरे पिता के के बयान से ठेस पहुंची है, तो वे माफी मांगने से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता. उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बयानों पर राजनीति करने के बजाय अपराधियों को सख्त सजा दिलाना और बिहार में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना है, जिसके लिए एनडीए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 25 Sep 2026 05:21 PM (IST)
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