बिहार: अनंत सिंह पर मंत्री बुलो मंडल का बड़ा बयान, बोले- 'नाराज जरूर हैं लेकिन...'

बिहार के ऊर्जा मंत्री सैलेश उर्फ बुलो मंडल ने अनंत सिंह की नाराजगी और NDA में टूट की अटकलों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अनंत सिंह की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इस मुद्दे पर उनके मंत्री साथी की ओर से पूरी बात पहले ही रखी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह नाराज जरूर हैं, लेकिन पार्टी से दूर नहीं हैं. मंत्री ने NDA में किसी भी तरह की टूट से इनकार किया.

इसके अलावा RJD की ओर से लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर भी मंत्री ने पलटवार किया. तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर भी बुलो मंडल ने कहा कि इस तरह के बयानों से कोई फायदा नहीं होने वाला है. RJD की ओर से लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भी मंत्री ने निशाना साधा.

'RJD के आरोपों को एनडीए गंभीरता से नहीं लेता'

बुलो मंडल ने कहा कि NDA आरजेडी के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता है. उन्होंने आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां RJD की सरकार होती है, वहां वोट चोरी नहीं होती और जहां BJP या NDA की सरकार होती है वहीं वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है. बुलो मंडल ने कहा कि RJD को NDA ने पहले भी गंभीरता से नहीं लिया है और आगे भी इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा.

दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था की दी जानकारी

बिहार के ऊर्जा मंत्री सैलेश उर्फ बुलो मंडल ने दुर्गा पूजा को लेकर पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में करंट से किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए बिजली विभाग की ओर से जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं. विभाग पूरी तरह सतर्कहै.

उन्होंने बताया कि पंडालों के आसपास बिजली के तारों को ऊंचा करने और जरूरत के मुताबिक तारों को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है. ताकि किसी भी तरह की विद्युत दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके. दुर्गा पूजा के दौरान 24 घंटे पूरे बिहार के सभी जगह पर बिजली उपलब्ध रहे, कुछ देर के लिए भी बिजली नहीं काटी जाए इसकी तैयारी विभाग ने कर ली है.

RLM विधायकों के बागी तेवर पर संतोष सुमन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा सक्षम...'