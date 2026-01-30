पीएम मोदी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, 72 घंटे में बेंगलुरु से लाया गया छपरा

बिहार के सारण जिले से इस वक्त एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में सारण पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. छपरा साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर महज 72 घंटे के भीतर आरोपी गजेंद्र कुमार पांडे को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से गिरफ्तार कर छपरा लाया गया है.

आरोपी पर सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री को धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है. इस कार्रवाई के बाद जिले में पुलिस की साइबर निगरानी और त्वरित कार्रवाई की खूब चर्चा हो रही है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, युवक सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में युवक यूजीसी के नए नियमों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था. वही एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता नजर आ रहा है. वीडियो में युवक प्रधानमंत्री को धमकी देने के साथ-साथ देश में हुई प्रधानमंत्रियों की हत्या का उल्लेख करते हुए भी दिखाई दे रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद छपरा साइबर थाना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच शुरू की. जांच के क्रम में आरोपी युवक की पहचान की. यह मामला सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. युवक सोशल मीडिया पर भड़काऊ बात करते हुए पूर्व में भी शामिल रहा है.

पीएम को लेकर पोस्ट की थी आपत्तिजनक वीडियो

बिहार के सारण छपरा में वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के कार्यालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर गिरफ्तारी की पुष्टि की गईं. उन्होंने कहा कि सारण छपरा साइबर थाना सारण द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के क्रम में यह पाया गया कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया है. जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार के विरुद्ध गाली-गलौज जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. इस घटना के बाद समाज में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने उन्माद फैलने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही थी इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या-19/26 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया मामले की गंभीरता को देखते हुए.

सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक लोग करें इस्तेमाल- पुलिस

इस घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार सारण के आदेश पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन हुआ. गठित टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के क्रम में प्राप्त आसूचना के आधार पर छापेमारी कर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वही सारण पुलिस ने आम जनो से अपील की है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करें. किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक भड़काऊ अथवा गैरकानूनी सामग्री का प्रसार न करें कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

