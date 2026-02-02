हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछपरा: खुद को IAS अधिकारी बताकर DM से मिलने पहुंचा, ऐसे खुल गई फर्जी युवक की पोल, गिरफ्तार

छपरा: खुद को IAS अधिकारी बताकर DM से मिलने पहुंचा, ऐसे खुल गई फर्जी युवक की पोल, गिरफ्तार

Saran News: फर्जी आईएएस की पहचान रितेश कुमार पंडित के रूप में हुई है जो छपरा जिले के बसाढ़ी गांव का निवासी है. आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है.

By : आशुतोष नाथ | Updated at : 02 Feb 2026 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के छपरा में एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. युवक खुद को आईएएस अधिकारी बताते हुए एसपी समेत कई अधिकारियों से मुलाकात की और फिर छपरा के डीएम आईएएस वैभव श्रीवास्तव से मिलने पहुंचा. सूत्रों के मुताबिक जिसके बाद डीएम ने उससे बैच पूछा और तो उसने 2022 बैच का आईएएस अधिकारी बताया. उसने कहा कि वो उत्तरप्रदेश के मिर्ज़ापुर में नगर आयुक्त है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उनसे और भी चीजें पूछी और फिर उसका भंडाफोड़ हो गया.

युवक ने फर्जी IAS बनकर डीएम से करीब 20 मिनट तक बातचीत की. इस दौरान जिलाधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने आईडी मांगी. इस पर आरोपी घबराया और बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सच बताया कि वह न तो आईएएस अधिकारी है और न ही किसी सरकारी पद है. व्यक्ति की पहचान रितेश कुमार पंडित के रूप में हुई जो छपरा जिले के बसाढ़ी गांव का है. आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है. समाहरणालय के कर्मचारियों ने बताया कि छह महीने पहले भी यह युवक दो बार आकर पहले के जिलाधिकारी से मिला था. 

फर्जी आईएएस की कैसे खुली पोल?

जानकारी के अनुसार सोमवार (02 फरवरी) को दोपहर तीन बजे युवक छपरा समाहरणालय आया. उसने वहां तैनात आदेशपाल को अपना नाम रितेश कुमार पंडित, पिता कृष्णा पंडित ग्राम बसाढ़ी थाना छपरा मुफस्सिल के रूप में अपनी पहचान बताई. युवक ने दावा किया कि वह मेरठ में पदस्थापित आईएएस अधिकारी है और किसी जरूरी कार्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मुलाकात करना है. इसके बाद उसका आत्मविश्वास और उसकी हनक देख कर आदेशपाल ने उस युवक को जिलाधिकारी कार्यालय तक भेज दिया.

शक होने पर डीएम ने दस्तावेज मांगे

डीएम से 20 मिनट से ज्यादा समय तक बातचीत हुई, इस दौरान बातचीत में उसकी भाषा, जानकारी और व्यवहार में काफी संदिग्ध लग रहा था. जिलाधिकारी को उस पर शक होने लगा फिर आधिकारिक पहचान पत्र या सेवा से जुड़े दस्तावेज दिखाने की बात कही गई. फिर वो डर गया. उसने कोई जवाब नहीं दिया. जब काफी सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वो न आईएएस अधिकारी है और न ही किसी सरकारी पद पर कार्यरत है. 

थाने में पूछताछ में युवक ने क्या बताया?

बताया जा रहा है कि थाने में पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि जिलाधिकारी से मिलने के पहले वह एसएसपी विनीत कुमार के पास भी गया था, उसके बाद डीएम से मिलने पहुंच गया. फर्जी आईएएस बने युवक ने ये भी बताया है कि पूर्व जिलाधिकारी और एसपी से भी वो कई बार मिल चुका था.

काम कराने के नाम पर लोगों से वसूलता है मोटी रकम!

कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने बताया कि वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करता था. उसने यह भी बताया हैं कि वह लोगों पर रौब जमाने और सरकारी दफ्तरों में काम निकलवाने के लिए खुद को आईएएस अधिकारी बताया करता है. वह फर्जी पहचान के नाम पर अलग-अलग दफ्तरों में जाया करता हैं. काम कराने के नाम पर लोगों से मोटी रकम भी वसूलता है. टाउन थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू किया.

सारण जिला प्रशासन ने लोगों से क्या अपील की?

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसने अब तक कितने लोगों से ठगी की है. वहीं सारण जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों से अपील गई है कि वो किसी भी व्यक्ति की बातों में नहीं आएं. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और इस बारे में जिला प्रशासन को बताएं.

एसएसपी सदर ने क्या कहा?

छपरा सदर ASP रामपुकार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, ''जिला पदाधिकारी कलेक्ट्रेट में उपस्थित थे. युवक ने उनके आदेश पाल को यह बताया कि हम दूसरे स्टेट के आईएएस हैं, उनसे मिलना है. जब बातचीत में जिला पधाधिकारी को संदेह हुआ तो उसकी जांच की गई. स्थानीय थाना को भी सूचना दी गई. उसके बाद ज्ञात हुआ कि वह आईएएस अधिकारी नहीं है. अपने को आईएएस बता करके गुमराह करने का काम कर रहा है. उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अन्य बिंदुओं की जांच हो रही है.''

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Chhapra Saran News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
Advertisement

वीडियोज

Seedha Sawal: गलवान पर घमासान...कौन कर रहा सेना का अपमान? | Rahul Gandhi | Parliament Session
Mahadangal: Live Debate में भिड़े BJP-कांग्रेस प्रवक्ता..जोरदार बहस! | Lok Sabha | Romana Isar Khan
Budget 2026: Degree से Direct Job तक का Masterplan | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
विश्व
'जब इंडियन और सांप दिखाई दे तो पहले इंडियन को मारो', एपस्टीन फाइल्स में सामने आई नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
'जब इंडियन और सांप दिखाई दें तो पहले इंडियन को मारो', नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
जनरल नॉलेज
Ice cream History: जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
यूटिलिटी
किराये पर रहें या घर खरीदें, जान लीजिए ज्यादा फायदा किसमें है
किराये पर रहें या घर खरीदें, जान लीजिए ज्यादा फायदा किसमें है
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget