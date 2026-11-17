बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने चुनाव आयोग, SIR और इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कोई राजनीतिक कार्यालय नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था है. SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और यह जरूरी भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से चुनाव में नकारे जाने के बाद विपक्षी नेताओं में डर का माहौल बन जाता है.

सरावगी ने कोलकाता में आयोजित सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का समर्थन किया. वहीं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब को लेकर भी सवाल उठाए.

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चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों को दिया जवाब

इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा चुनाव आयोग से सवाल पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगने पर सरावगी ने कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है. SIR उसका अधिकार है. उन्होंने कहा कि बिहार से ही SIR की शुरुआत हुई थी और यह जरूरी प्रक्रिया है.

पटना, बिहार: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा EC से सवाल पूछने के लिए SC से मंज़ूरी मांगने पर कहा, "चुनाव आयोग कोई राजनीतिक कार्यालय नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। एसआईआर (SIR) उनका अधिकार है, एसआईआर जरूरी भी है। बिहार से तो एसआईआर प्रारंभ हुआ था। 3 मतदाता को ले जाकर इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि उनका नाम एसआईआर में नहीं है.. 10 मिनट के बाद ही चुनाव आयोग ने कहा कि इस विधानसभा के सीरियल नंबर में इनका नाम है। इसीलिए, पता नहीं क्यों जब से जनता ने इन लोगों को नकारा है, तब से कोई भी चुनाव आता है तो उसके पहले एक अंदर से भय का माहौल इंडिया गठबंधन के नेताओं में चालू हो जाता है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 17, 2026

SIR को लेकर विपक्ष पर लगाया आरोप

सरावगी ने दावा किया कि विपक्ष तीन मतदाताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं के नाम SIR में नहीं हैं. हालांकि, उनके मुताबिक चुनाव आयोग ने 10 मिनट के भीतर ही संबंधित विधानसभा की सूची में उनके नाम होने की जानकारी दे दी थी. उन्होंने कहा कि जब से जनता ने विपक्षी दलों को नकारा है, तब से हर चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं में डर का माहौल बन जाता है.

सामूहिक गीता पाठ को बताया स्वागत योग्य

कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम पर सरावगी ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि भगवद्गीता का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए. युवाओं को गीता की शिक्षाओं को समझना और जीवन में अपनाना चाहिए. उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को जरूरी बताया.

सोनिया गांधी की किताब पर उठाए सवाल

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' पर सरावगी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किताब में कितनी सच्चाई है. उन्होंने सवाल उठाया कि इसमें 1984 के सिख नरसंहार का भी जिक्र होना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान दिल्ली और कई अन्य जगहों पर कांग्रेसियों ने सिख समुदाय के लोगों का नरसंहार किया था.

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