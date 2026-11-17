छठ महापर्व खत्म होने के बाद बिहार से दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी अब वापस लौटने की तैयारी में हैं. इससे ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ गई है. यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है. ये ट्रेनें बिहार के अलग-अलग स्टेशनों से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता और दूसरे शहरों के लिए चलाई जा रही हैं.

रेलवे की ओर से 16 नवंबर को जारी सूचना के मुताबिक, कई ट्रेनें नवंबर के आखिरी सप्ताह और दिसंबर की शुरुआत तक चलेंगी. कुछ ट्रेनें रोजाना चल रही हैं, जबकि कुछ का परिचालन सप्ताह में एक से तीन दिन किया जा रहा है. यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की तारीख और टिकट की उपलब्धता जरूर जांचनी चाहिए.

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दिल्ली जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें

दिल्ली और आनंद विहार जाने वाले यात्रियों के लिए कई विकल्प हैं. बरौनी से नई दिल्ली के लिए ट्रेन संख्या 02563 और दरभंगा से नई दिल्ली के लिए 02569 क्लोन स्पेशल 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी.

पटना से आनंद विहार के लिए ट्रेन संख्या 03293 का परिचालन 21 नवंबर तक रोजाना होगा. दानापुर से आनंद विहार के लिए 03257 प्रत्येक रविवार को 29 नवंबर तक चलेगी. पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार के लिए 05579 प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को 29 नवंबर तक उपलब्ध है. सहरसा से आनंद विहार के लिए 05575 प्रत्येक मंगलवार को 24 नवंबर तक चलेगी.

इसके अलावा गया से नई दिल्ली के लिए 03697 प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को 28 नवंबर तक चलेगी. पटना से नई दिल्ली के लिए 04087 एक दिसंबर तक प्रतिदिन और 04067 23 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी. दरभंगा से शकूरबस्ती के लिए 04097 बुधवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन 30 नवंबर तक चलेगी.

मुंबई और पुणे जाने वालों के लिए विकल्प

मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए रक्सौल से लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ट्रेन संख्या 05557 प्रत्येक मंगलवार को 24 नवंबर तक चलेगी. सहरसा से लोकमान्य तिलक के लिए 05585 प्रत्येक शुक्रवार को 27 नवंबर तक उपलब्ध है.

पाटलिपुत्र से लोकमान्य तिलक के लिए ट्रेन संख्या 03225 18 नवंबर को चलेगी. समस्तीपुर से लोकमान्य तिलक के लिए 01044 भी 19 नवंबर को निर्धारित है. दानापुर से लोकमान्य तिलक के लिए 01144 का परिचालन 23 नवंबर तक प्रतिदिन होगा.

पुणे जाने वालों के लिए मुजफ्फरपुर से हडपसर की ट्रेन संख्या 05589 प्रत्येक मंगलवार को 24 नवंबर तक चलेगी. दानापुर से हडपसर के लिए 01450 दो दिसंबर तक रोजाना उपलब्ध है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर से हडपसर के लिए 01482 प्रत्येक गुरुवार और 01454 प्रत्येक बुधवार को 26 और 25 नवंबर तक चलेगी.

बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए ट्रेनें

बेंगलुरु जाने के लिए दानापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु की ट्रेन संख्या 03223 17 नवंबर को चलेगी. दानापुर से बेंगलुरु के लिए 06510 प्रत्येक बुधवार को 25 नवंबर तक और सहरसा से यशवंतपुर के लिए 06582 प्रत्येक बुधवार को दो दिसंबर तक चलेगी.

हैदराबाद के लिए दानापुर से चर्लपल्ली की ट्रेन संख्या 07050 प्रत्येक सोमवार को 30 नवंबर तक चलेगी. दानापुर से हैदराबाद के लिए 07092 भी प्रत्येक सोमवार को 30 नवंबर तक उपलब्ध है. सासाराम से चर्लपल्ली के लिए 07042 प्रत्येक शुक्रवार को 27 नवंबर तक चलेगी.

अहमदाबाद के लिए पटना से ट्रेन संख्या 03227 और समस्तीपुर से 05581 का परिचालन 17 और 18 नवंबर को होगा. राजगीर से अहमदाबाद के लिए 03237 भी 18 नवंबर को चलेगी. पटना से मदार जंक्शन के लिए 09602 प्रत्येक शुक्रवार को 27 नवंबर तक उपलब्ध है.

कोलकाता और दूसरे शहरों के लिए भी स्पेशल ट्रेनें

कोलकाता जाने के लिए पटना से हावड़ा की ट्रेन संख्या 02024 प्रत्येक रविवार को 29 नवंबर तक चलेगी. रक्सौल से हावड़ा के लिए 03042 प्रत्येक शुक्रवार और 03044 प्रत्येक रविवार को 27 और 29 नवंबर तक चलेगी. पटना से सियालदह के लिए 03136 प्रत्येक मंगलवार को 24 नवंबर तक उपलब्ध है. मधुबनी से कोलकाता के लिए 03186 प्रत्येक बुधवार और 03188 प्रत्येक शनिवार को चलेगी.

इसके अलावा पटना से चंडीगढ़ के लिए 04511 प्रत्येक शुक्रवार को 27 नवंबर तक और पटना से फिरोजपुर के लिए 04615 प्रत्येक बुधवार को 25 नवंबर तक चलेगी. बरौनी से अमृतसर के लिए 04667 प्रत्येक मंगलवार को एक दिसंबर तक उपलब्ध है. दानापुर से चंडीगढ़ के लिए 04535 बरौनी से प्रत्येक रविवार को 29 नवंबर तक चलेगी.

रेलवे ने रांची, ऋषिकेश, अजमेर, जोधपुर, उधना, वलसाड, मैसूर और अन्य शहरों के लिए भी स्पेशल ट्रेनें निर्धारित की हैं. इनके अलावा पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में चलने वाली और यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं. यात्रियों को सलाह है कि टिकट बुक करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES पर ट्रेन का नंबर, तारीख, समय और उपलब्ध सीटों की जानकारी जांच लें.

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