20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?

बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे अहम माना जाने वाला गृह विभाग इस बार बीजेपी के हिस्से में आया है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है.

दरअसल, पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है. इससे पहले बिहार का गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है. लेकिन इस बार उन्होंने इस विभाग को बीजेपी के लिए छोड़ दिया है.

अब सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी होगी. इसके अलावा लगातार दूसरी बार उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया गया है. वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भूमि एंव राजस्व के अलावा खान एंव भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विभाग कृषि भी बीजेपी के खाते में गया है. बीजेपी के मंत्री रामकृपाल यादव को बिहार का कृषि मंत्री बनाया गया है.