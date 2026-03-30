'सम्राट चौधरी गो बैक', नीतीश कुमार के सामने उपमुख्यमंत्री का विरोध, जानिए पूरा मामला

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विरोध में छात्रों ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को नारा लगाया. जब छात्र 'सम्राट चौधरी गो बैक' का नारा लगा रहे थे तो नीतीश कुमार भी साथ में ही थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे.

उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद थे. सम्राट चौधरी का विरोध किया गया तो वहीं छात्रों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाया.

#WATCH | Patna, Bihar: Students of Patna University protest against the state government as CM Nitish Kumar arrives here to inaugurate the new buildings of administrative and academic sections



More details awaited. pic.twitter.com/tzdyqtHrgI — ANI (@ANI) March 30, 2026

यह भी पढ़ें- इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'

इस दौरान भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स लगाया गया. मौके पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. भीड़ को देखते हुए आनन-फानन में उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ. इसके बाद ये सभी नेता मौके से निकल गए.

क्यों हुआ हंगामा?

पटना विश्विविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. यहां तक कि कुलपति को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था. छात्रों ने कहा कि वीसी को सीएम से मिलने भी नहीं दिया गया. वीसी अजय कुमार सिंह का भी कहना है कि ये सब इतने शॉर्ट नोटिस पर हुआ कि पता नहीं चला. सब मोबाइप पर हुआ.

147.29 करोड़ की लागत से बना आधुनिक भवन

उधर विजय कुमार सिन्हा ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि पटना यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन (कला संकाय) का उद्घाटन किया गया. लगभग ₹147.29 करोड़ की लागत से निर्मित ये आधुनिक भवन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देगा. यह पहल उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.



यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार ने निर्णय ले ही लिया है तो…', पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग, निशांत का नाम क्यों लिया?