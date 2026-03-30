हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सम्राट चौधरी गो बैक', नीतीश कुमार के सामने उपमुख्यमंत्री का विरोध, जानिए पूरा मामला

'सम्राट चौधरी गो बैक', नीतीश कुमार के सामने उपमुख्यमंत्री का विरोध, जानिए पूरा मामला

Patna News: नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे. कहा जा रहा है कि कार्यक्रम को लेकर जानकारी नहीं दी गई थी. कुलपति को निमंत्रण नहीं दिया गया था.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विरोध में छात्रों ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को नारा लगाया. जब छात्र 'सम्राट चौधरी गो बैक' का नारा लगा रहे थे तो नीतीश कुमार भी साथ में ही थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे. 

उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद थे. सम्राट चौधरी का विरोध किया गया तो वहीं छात्रों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाया.

यह भी पढ़ें- इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'

इस दौरान भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स लगाया गया. मौके पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. भीड़ को देखते हुए आनन-फानन में उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ. इसके बाद ये सभी नेता मौके से निकल गए.

क्यों हुआ हंगामा?

पटना विश्विविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. यहां तक कि कुलपति को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था. छात्रों ने कहा कि वीसी को सीएम से मिलने भी नहीं दिया गया. वीसी अजय कुमार सिंह का भी कहना है कि ये सब इतने शॉर्ट नोटिस पर हुआ कि पता नहीं चला. सब मोबाइप पर हुआ.

147.29 करोड़ की लागत से बना आधुनिक भवन

उधर विजय कुमार सिन्हा ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि पटना यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन (कला संकाय) का उद्घाटन किया गया. लगभग ₹147.29 करोड़ की लागत से निर्मित ये आधुनिक भवन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देगा. यह पहल उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार ने निर्णय ले ही लिया है तो…', पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग, निशांत का नाम क्यों लिया?

Published at : 30 Mar 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Patna University Patna Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'सम्राट चौधरी गो बैक', नीतीश कुमार के सामने उपमुख्यमंत्री का विरोध, जानिए पूरा मामला
'सम्राट चौधरी गो बैक', नीतीश कुमार के सामने उपमुख्यमंत्री का विरोध, जानिए पूरा मामला
बिहार
नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी ने कह दी बड़ी बात, 'आप इस...'
नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी ने कह दी बड़ी बात, 'आप इस...'
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी के सांसद का बड़ा बयान, 'कोई नीतीश कुमार को मजबूर करके तो...'
चिराग पासवान की पार्टी के सांसद का बड़ा बयान, 'कोई नीतीश कुमार को मजबूर करके तो...'
बिहार
इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'
इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: नॉर्थ का स्वैग… साउथ का एक्शन… पैन इंडिया की तैयारी | Salmaan Khan | Bollywoood Masala
America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
क्रिकेट
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
टेलीविजन
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
ट्रेंडिंग
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
हेल्थ
Blood Clots In Legs Causes: पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget