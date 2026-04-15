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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा दावा, 'CM सम्राट चौधरी नहीं पूरा कर पाएंगे कार्यकाल, JDU ही...'

प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा दावा, 'CM सम्राट चौधरी नहीं पूरा कर पाएंगे कार्यकाल, JDU ही...'

Samrat Choudhary News: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने दावा किया कि जेडीयू ही सम्राट चौधरी को गिराएगी. शपथ ग्रहण के समारोह में BJP के बड़े नेता गायब हैं.

By : सनातन कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 05:59 PM (IST)
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सम्राट चौधरी के सीएम बने अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं, इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी. जन सुराज के प्रवक्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी अगले पांच साल सीएम नहीं रहेंगे (कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे) और जेडीयू ही सम्राट चौधरी को गिराएगी. 

जन सुराज के प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''अगले 5 वर्ष सम्राट चौधरी CM नहीं रहेंगे. इस सरकार का फॉर्मेशन फिर बदलेगा JDU ही सम्राट चौधरी को गिराएगी. BJP का सपना पूरा हुआ है, पहली बार बिहार में सरकार बनी है लेकिन शपथ ग्रहण के समारोह में BJP के बड़े नेता गायब हैं.''

24 घंटे में नीतीश कुमार जी पोस्टर से गायब- जनसुराज

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''24 घंटे में नीतीश कुमार जी पोस्टर से गायब हो गए हैं. "2025 से 2030, फिर से नीतीश". अब 2026- नीतीश फिनिश, 2030-JDU फिनिश. नीतीश कुमार जी की तरफ से पुत्र निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाना एक 'मास्टरस्ट्रोक' है. एक 'तीर' से कई निशाने लगाए गए हैं.

'अगले 20 दिन कंगाल हो चुके बिहार में मंत्री परिषद नहीं होगा'

जन सुराज के प्रवक्ता ने आगे कहा, ''202 के बहुमत के बाद भी पिछले 02 महीने से बिहार में 'कौन बनेगा मुख्यमंत्री' का पतंग उड़ाया जा रहा था. सारा काम काज ठप्प, वेतन सहित 10 लाख से ऊपर के भुगतान पर रोक है. आज भी है.. वेतन पर आफत है. अगले 20 दिन कंगाल हो चुके मेरे बिहार में मंत्री परिषद नहीं होगा. 06 मई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा. क्यों?

'जंगलराज यूनिवर्सिटी' से PhD को बिहार में सुधार का जिम्मा-जनसुराज

बिहार का विकास BJP के गुजराती आकाओं के प्राथमिकता में कभी नहीं रहा है, आगे भी नहीं होगा. 'जंगलराज यूनिवर्सिटी' से PFC & PhD को बिहार में सुधार का जिम्मा दिया गया है. पुनः बिहार हेतु शुभकामनाएं. हम जो बोए हैं वही काटेंगे.'' 

सम्राट चौधरी ने पदभार किया ग्रहण

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद बुधवार (15 अप्रैल) को सम्राट चौधरी मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) पहुंचे और औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया.

 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 15 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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