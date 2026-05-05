बंगाल में BJP की जीत में भी बिहार का फायदा? चिराग पासवान ने निकाला यह कनेक्शन

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बड़ी जीत के बाद से सियासी पारा हाई है. हर राज्य के बीजेपी नेता और मंत्री इस बात की खुशी मना रहे हैं कि 206 सीटें हासिल करने के बाद अब बंगाल भी बीजेपीमय हो गया है. इसपर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है.

चिराग पासवान ने कहा, "मैं मानता हूं कि यकीनन ये 5 राज्यों के परिणाम अपने में ऐतिहासिक हैं, जहां एक तरफ बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है. विपक्ष का मानना था कि बंगाल एक ऐसा किला है जिसे कभी ध्वस्त नहीं किया जा सकता. ऐसे में कहीं न कहीं बंगाल की जनता ने भी यह स्पष्ट दिया है कि विपक्ष की तुष्टिकरण, अहिंसा और भय फैलाने की नकारात्मक सोच को नकारा जा रहा है."

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पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन की तारीफ

चिराग पासवान ने कहा, "मैं अपनी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं. उनके नेतृत्व में और उनकी रणनीति से ही यह जीत संभव हो सकी है. हमारे लिए यह खुशी की बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हैं और उनके नेतृत्व में पहली बार ये चुनाव हो रहे थे. ऐसे में बंगाल जैसे राज्य को जीतना, असम में इतनी बड़ी जीत हासिल करना, पुदुचेरी में शानदार प्रदर्शन दिखाना, यह बताता है कि आज भी देश की एक बड़ी आबादी पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है."

#WATCH | Khagaria, Bihar | On the BJP-NDA's performance in the Assembly elections in 4 states and 1 UT, Union Minister Chirag Paswan says, "...BJP has breached the fortress of West Bengal and will be forming a government. The public has given a befitting reply to the opposition… pic.twitter.com/FjpsCPki0Z — ANI (@ANI) May 5, 2026

2029 की भविष्यवाणी हैं ये नतीजे?

इसी के साथ चिराग पासवान ने दावा किया कि बंगाल-असम समेत इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम 2029 लोकसभा चुनाव की भी भविष्यवाणी करते हैं. उन्होंने कहा, "मैं मानता हूं कि 2029 के लोकसभा में चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी क्योंकि अब बंगाल जैसे राज्य भी पीएम मोदी की सोच के साथ जुड़ रहे हैं."

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