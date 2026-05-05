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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंगाल में BJP की जीत में भी बिहार का फायदा? चिराग पासवान ने निकाला यह कनेक्शन

बंगाल में BJP की जीत में भी बिहार का फायदा? चिराग पासवान ने निकाला यह कनेक्शन

Chirag Paswan News: चिराग पासवान का कहना है कि बीजेपी की यह बंगाल में बड़ी जीत है. वह भी तब जब बिहार के नितिन नवीन ने पार्टी की कमान संभाली है. इसके लिए उन्होंने बधाई दी.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 May 2026 10:57 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बड़ी जीत के बाद से सियासी पारा हाई है. हर राज्य के बीजेपी नेता और मंत्री इस बात की खुशी मना रहे हैं कि 206 सीटें हासिल करने के बाद अब बंगाल भी बीजेपीमय हो गया है. इसपर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है.

चिराग पासवान ने कहा, "मैं मानता हूं कि यकीनन ये 5 राज्यों के परिणाम अपने में ऐतिहासिक हैं, जहां एक तरफ बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है. विपक्ष का मानना था कि बंगाल एक ऐसा किला है जिसे कभी ध्वस्त नहीं किया जा सकता. ऐसे में कहीं न कहीं बंगाल की जनता ने भी यह स्पष्ट दिया है कि विपक्ष की तुष्टिकरण, अहिंसा और भय फैलाने की नकारात्मक सोच को नकारा जा रहा है."

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जनादेश...'

पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन की तारीफ

चिराग पासवान ने कहा, "मैं अपनी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं. उनके नेतृत्व में और उनकी रणनीति से ही यह जीत संभव हो सकी है. हमारे लिए यह खुशी की बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हैं और उनके नेतृत्व में पहली बार ये चुनाव हो रहे थे. ऐसे में बंगाल जैसे राज्य को जीतना, असम में इतनी बड़ी जीत हासिल करना, पुदुचेरी में शानदार प्रदर्शन दिखाना, यह बताता है कि आज भी देश की एक बड़ी आबादी पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है." 

2029 की भविष्यवाणी हैं ये नतीजे?

इसी के साथ चिराग पासवान ने दावा किया कि बंगाल-असम समेत इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम 2029 लोकसभा चुनाव की भी भविष्यवाणी करते हैं. उन्होंने कहा, "मैं मानता हूं कि 2029 के लोकसभा में चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी क्योंकि अब बंगाल जैसे राज्य भी पीएम मोदी की सोच के साथ जुड़ रहे हैं."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 05 May 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Nitin Nabin BJP LJP R West Bengal Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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