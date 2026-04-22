बिहार: विजय सिन्हा मंत्री नहीं बनें तो मिल सकता है ये बड़ा पद, कैबिनेट विस्तार की संभावित लिस्ट
Bihar Cabinet Expansion News: बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज है. बताया जा रहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार (21 अप्रैल) को दिल्ली में पार्टी हाइकमान से मिले. सीएम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई. इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें और तेज हो गई है. माना जा रहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद यहां मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. इस बीच संभावित मंत्रियों के नामों की चर्चा भी तेज हो गई है.
बीजेपी कोटे के संभावित मंत्री
- विजय कुमार सिन्हा - मंत्री या प्रदेश अध्यक्ष या स्पीकर
- संजय सरावगी (अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं. सरावगी के मंत्री बनने पर प्रदेश अध्यक्ष विजय सिन्हा बन सकते हैं)
- दिलीप जायसवाल
- मंगल पाण्डेय
- रामकृपाल यादव
- संजय टाईगर
- श्रेयसी सिंह
- लखेंद्र पासवान
- रमा निषाद
- प्रमोद कुमार चंद्रवंशी
- अरूण शंकर प्रसाद
- संजय सिंह टाईगर
- जनक राम
HAM
- संतोष सुमन
LJP R
- संजय पासवान
- संजय सिंह
RLM
- दीपक प्रकाश
जेडीयू
- सुनील कुमार
- श्रवण कुमार
- अशोक चौधरी
- मदन सहनी
- जमा खान
- लेसी सिंह
- कोमल सिंह
- ऋतुराज कुमार
- रूहेल रंजन
सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को ली सीएम पद की शपथ
सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इस दौरान उनके साथ उप-मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू के विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ ली. इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया. कैबिनेट का विस्तार अभी बाकी है.
नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को दिया था CM पद से इस्तीफा
इससे पहले राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. नीतीश कुमार ने लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर अपने पद से त्यागपत्र सौंपा. इससे पहले उन्होंने उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था.
बता दें कि एनडीए विधानमंडल दल की 14 अप्रैल को हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नेता चुना गया था. इसके बाद यह तय माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी, इसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था.
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Source: IOCL