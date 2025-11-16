रोहिणी आचार्य मामले पर भड़के राबड़ी देवी के भाई साधु यादव, 'अब तेजस्वी यादव को जमीन पर...'

रोहिणी आचार्य के बाद तीन और बहनों ने भी लालू प्रसाद यादव का घर छोड़ दिया है. इसके बाद राबड़ी देवी के भाई और रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव ने भड़क गए हैं. वो अपनी भांजी रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे हैं और चुनौती देते हुए कहा है कि अब तेजस्वी यादव को जमीन पर लाने की जरूरत है, उसे नेता विपक्ष भी बनने नहीं दिया जाएगा. अब तेजस्वी को सबक सिखाना ही होगा.

एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान साधु यादव ने कहा, ''अब लालू जी को डिसीजन लेना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा. हालांकि उन्होंने लालू यादव के नजर बंद करने पर कहा कि किस माय के लाल में दम है कि जो लालू प्रसाद यादव को नजर बंद कर ले. जब तक साधु यादव है कोई लालू प्रसाद यादव की तरफ निगाह भी नहीं उठा सकता.''

अब तेजस्वी को सबक सिखाना होगा- साधु यादव

उन्होंने आगे कहा, ''तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि ये रोहिणी आचार्य समेत उनकी और भी जो बहनें हैं, उनका भी घर है. सबको पूरा सम्मान और पूरा अधिकार मिलेगा. घर परिवार और पार्टी को बचाने के लिए अब तेजस्वी को सबक सिखाना होगा क्योंकि तेजस्वी ने पार्टी और परिवार दोनों को बर्बाद कर दिया है. उसके अहंकार ने सब कुछ खत्म कर दिया है.''

'तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष बनने से रोका जाएगा'

साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी को पार्टी के पदों से और नेता विपक्ष बनने से रोकने के लिए जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनसे भी बात करूंगा क्योंकि इस पार्टी को लालू प्रसाद यादव और साधु यादव ने अपने खून पसीने से सींचा है इसमें तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं है. जिस दिन तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष बनने से रोक दिया जाएगा, उसको पार्टी के पदों से हटा दिया जाएगा. उसी दिन उसके जो सहयोगी और चमचे हैं, वह खुद छोड़कर चले जाएंगे.''

घर को बर्बाद होता हुआ हम नहीं देख सकते- साधु यादव

तेजस्वी यादव के द्वारा पार्टी कैप्चर किए जाने पर उन्होंने कहा, ''ऐसा कुछ नहीं होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेगा वही होगा और लालू यादव अभी सक्षम हैं. वह जिसे चाहेंगे वही बनेगा और इसको लेकर वह बहन राबड़ी और लालू यादव से भी बात करेंगे. घर को बर्बाद होता हुआ हम नहीं देख सकते और इसके लिए अब साधु यादव ठोस कदम उठाएगा.''

साधु यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव को आगे आना होगा और सब ठीक हो जाएगा. अगर परिवार के बीच में कोई बाहरी आदमी उंगली डालेगा तो उसकी उंगली काट दी जाएगी. यह कोई और नहीं बल्कि साधु यादव करेगा. उन्होंने कहा, ''तेजस्वी यादव को पता ना होगा कि उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है.''

तेजस्वी अपनी बहनों की आंखों में आंसू कैसे देख रहा- साधु यादव

राबड़ी देवी के भाई ने आगे कहा, ''मैं आज तक अपनी बहन को एक शब्द नहीं कहा, उसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखा तो तेजस्वी यादव कैसे अपनी बहनों की आंखों में आंसू देख रहा है. मैं अलग हूं लेकिन अगर परिवार पर बात आएगी तो साधु यादव सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आएगा.''