लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के परिवार से रिश्ता तोड़ने के ऐलान के बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच रोहिणी आचार्य ने फिर जब पूछा गया कि आपको चप्पल किसने मारी थी? इस पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी से पूछिये. संजय यादव और रमीज से जाकर पूछिए. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुझे कहा गया कि तुम्हारी शादी हो गई, अपने घर जाओ. भगवान न करे कोई बहन-बेटियां मेरी जैसी हो.