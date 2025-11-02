दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह पर शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

पुलिस ने रविवार (02 नवंबर) को अनंत सिंह और अन्य दो आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था. पटना एसएसपी की टीम बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट पहुंची थी, जहां से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई.

सीआईडी ​​और FSL टीम ने घटनास्थल पर जांच की

उधर, मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में बिहार पुलिस अपराध जांच विभाग (CID) ने औपचारिक रूप से मामले का प्रभार संभाल लिया है. जांच की निगरानी सीआईडी ​​के डीआईजी जयंत कांत कर रहे हैं, जिन्होंने खुद घटनास्थल का दौरा किया और सभी एंगल से जांच की. पुलिस की कई टीमें शनिवार को बसावन चक पहुंची थीं, जहां यह घटना घटी थी. सीआईडी ​​अधिकारियों ने एफएसएल टीम के साथ मिलकर पूरे इलाके की जांच की.