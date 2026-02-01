हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहतास: ट्रॉली बैग में मिली विवाहिता की लाश, अवैध संबंध के शक में पति पर हत्या का आरोप

रोहतास: ट्रॉली बैग में मिली विवाहिता की लाश, अवैध संबंध के शक में पति पर हत्या का आरोप

Rohtas News: रोहतास जिले के डेहरी में एक ट्रॉली बैग में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने मृतका की पहचान मैरून खातून (25) के रूप में की, जो चंदौली की निवासी थी और डेहरी में विवाहित थी.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Feb 2026 09:40 PM (IST)
रोहतास जिले से रविवार को एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. डेहरी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी के समीप एक लावारिस ट्रॉली बैग में युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

रविवार (1 फरवरी) सुबह करीब नौ बजे स्थानीय लोगों ने सब्जी मंडी के पास संदिग्ध अवस्था में पड़े ट्रॉली बैग को देखा. बैग से तेज दुर्गंध आने पर लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और तत्काल इसकी सूचना डेहरी नगर थाना की पुलिस को दी गई.

घटनास्थल पर उमड़ी भारी भीड़

सूटकेस में शव मिलने की खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोग तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही डेहरी नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रॉली बैग को खोलकर देखा तो उसमें एक युवती का शव बरामद हुआ. पुलिस ने तत्काल क्षेत्र को घेराबंदी कर शव को अपने कब्जे में लिया और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया.

पुलिस ने शुरू की जांच, शव भेजा पोस्टमार्टम के लिए

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया. साथ ही मृतका की पहचान को लेकर जांच शुरू कर दी गई. घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई, ताकि किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो. एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक नमूने एकत्र किए.

एसपी ने दी संक्षिप्त जानकारी

मामले को लेकर रोहतास  पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता चल सके कि सूटकेस को कब और किसने घटनास्थल पर रखा.

 लगभग 25 वर्षीय युवती का शव बरामद

प्रभारी डेहरी एसडीपीओ गौतम कुमार यादव ने बताया कि सूटकेस से लगभग 25 वर्षीय एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है. शव की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है. मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शव की हुई पहचान, परिजनों में मचा कोहराम

घटना के करीब छह घंटे बाद पुलिस ने शव की पहचान कर ली. मृतका की पहचान मैरून खातून (25 वर्ष) के रूप में हुई है, जो चंदौली जिले के सकलडीहा स्टेशन के समीप बटघी गांव की निवासी थी. उसकी शादी वर्ष 2022 में डेहरी के जक्की बीघा निवासी मोहम्मद क्यामुद्दीन से हुई थी. पहचान होते ही परिजनों को सूचना दी गई और उनकी उपस्थिति में सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराया गया.

 पति पर हत्या का गंभीर आरोप

मृतका के परिजनों ने पति मोहम्मद क्यामुद्दीन समेत ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि क्यामुद्दीन का अपनी मामी की बहन के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. परिजनों ने बताया कि बीती रात क्यामुद्दीन ने फोन कर यह सूचना दी थी कि मैरून खातून घर से भाग गई है. इसके बाद परिजन मायके में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन रविवार को सूटकेस में शव मिलने की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया.

पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संदिग्ध

परिजनों ने यह भी बताया कि इससे पूर्व क्यामुद्दीन की मां की भी उसके देवर द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिससे परिवार का आपराधिक इतिहास भी संदेह के घेरे में है. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस सनसनीखेज हत्या के राज से पर्दा उठने की उम्मीद है.

Published at : 01 Feb 2026 09:40 PM (IST)
Murder News BIHAR NEWS ROHTAS NEWS
