पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स

पटना में नीट छात्रा के रेप और मौत के मामले में चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है. अब इस मामले का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. यह सीसीटीवी फुटेज शंभु गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है. सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स अचेत छात्रा को गोद में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

सूत्रों की मानें तो यह सीसीटीवी फुटेज छात्रा को हॉस्पिटल ले जाते वक्त का है. सीसीटीवी फुटेज में हॉस्टल में रहने वाली कई अन्य लड़कियां भी नजर आ रही हैं. अस्पताल ले जाने के क्रम में हॉस्टल में रहने वाली अन्य लड़कियों की भाग दौड़ सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती है.

नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा

पटना में नीट छात्रा की मौत की घटना तब सामने आई, जब चित्रगुप्त नगर इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में स्थित जहानाबाद जिले की एक छात्रा, जो नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी, अपने कमरे में बेहोश पाई गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.

पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. हालांकि, सहायक पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक स्पष्ट सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए शुरू में इस आरोप को मानने से इनकार कर दिया.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा

आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार (1 फरवरी) को बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इस घटना को पूर्ण प्रशासनिक विफलता और अक्षमता का दोषी ठहराया. एक लिखित बयान में राजद नेता ने कहा कि न्याय दिलाने के बजाय, बिहार सरकार ने एक बार फिर अपने भ्रष्ट, अक्षम और गैर-पेशेवर शासन को उजागर कर दिया है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि नीट की छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को सुलझाने के बजाय, बिहार सरकार ने सीबीआई को मामला सौंपकर एक बार फिर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की भ्रष्ट, अक्षम, अकुशल और गैर-पेशेवर प्रकृति को साबित कर दिया है.