रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस

रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस

Rohtas News: रोहतास में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पुलिस की छापेमारी को लेकर उनकी पत्नी ने कड़ा विरोध जताया है और प्रशासन गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इसे निजता का हनन बताया.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Nov 2025 10:56 PM (IST)
बिहार के रोहतास जिले में कांग्रेस विधायक के घर पर पुलिस ने अचानक छापा मारा है. करगहर से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी संतोष मिश्रा के घर पर पुलिस ने शनिवार (01 नवंबर) आधी रात को छापामारी की है. यह कार्रवाई कथित तौर पर सासाराम में हुई एक फायरिंग की घटना के संबंध में की गई. बताया जाता है कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पटवाडीह गांव में छापामारी शुरू की, और इसी दौरान विधायक के आवास में भी गई. अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

विधायक संतोष मिश्रा की पत्नी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है और गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके अनुसार, पुलिस बल बिना बताए उनके घर के कमरों में घुस गई, यहां तक कि उनके बेडरूम तक भी पहुंच गई. उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, ''यह निजता का हनन है और एक चुने हुए प्रतिनिधि के घर के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है.''

सासाराम फायरिंग मामले से जुड़ा है कनेक्शन! 

पुलिस के अनुसार, यह छापामारी कल (01 नवंबर) सासाराम में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ी है. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया और इसी आधार पर पटवाडीह गांव में संदिग्धों की तलाश में जुटी थी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विधायक के आवास पर किस विशेष साक्ष्य या सूचना के आधार पर पुलिस ने एंट्री की.

रेड के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी

विधायक के मुताबिक, आधी रात को भारी संख्या में पुलिस बल विधायक संतोष मिश्रा के आवास पर पहुंची थी. पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर गांव में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए. विधायक की पत्नी के बयान के अनुसार, जब पुलिस ने छापामारी शुरू की, उस वक्त विधायक संतोष मिश्रा भी आवास पर ही मौजूद थे.

विधायक की पत्नी ने उठाए कई सवाल 

विधायक की पत्नी ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना या वारंट के उनके निजी आवास में प्रवेश किया और तलाशी ली. उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से उनके बेडरूम सहित अन्य कमरों की जांच की, वह अत्यंत आपत्तिजनक है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब विधायक चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है.

निष्पक्ष जांच की मांग और कानून व्यवस्था पर सवाल

यह पूरा घटनाक्रम रोहतास जिले की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है. स्थानीय लोगों और विधायक के समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. कांग्रेस विधायक के घर पर हुई यह छापामारी अब सियासी मुद्दा बनती दिख रही है, जिस पर आने वाले दिनों में और विवाद बढ़ने की संभावना है.

Published at : 02 Nov 2025 10:56 PM (IST)
Tags :
Santosh Mishra Rohtas BIHAR NEWS
