हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र

'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र

Bihar Election 2025: बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया था. उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को भी घेरा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले जारी हैं. इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी को घेरा है. उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया. उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था. उनके पिता ने मंडल आयोग का विरोध किया था. लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, इसलिए उन्हें खुद पता है कि इन लोगों ने घोटाले किए हैं. बिहार की जनता जानती है कि ये लोग लुटेरे हैं.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, ''पीएम मोदी जी का इनको डर है. आज इन्हें पिछड़ों के बीच में जाना पड़ता है. इनके पिताजी ने पानी पी-पीकर आरक्षण का विरोध किया था. आज सहनी, तांती समाज के लिए हमलोगों ने तय किया कि हम एक आयोग बनाएंगे, अब तो इनको मछली पकड़ना पड़ेगा और जलेबी छाकना पड़ेगा.''   

राहुल गांधी ने बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से की बात

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार (02 नवंबर) को बिहार के बेगूसराय जिले में एक जनसभा को संबोधित करने के तुरंत बाद मछली पकड़ने पहुंच गए. स्थानीय तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश करते हुए, कांग्रेस सांसद ने मछुआरा समुदाय से बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं. उन्होंने मछुआरा समुदाय के लोगों के लिए महागठबंधन के चुनावी वादों से भी अवगत कराया.

राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान केंद्र के साथ ही राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, ''बिहार के लोग विदेशों में भी अपना नाम कमाते हैं, जहां वे प्रवास करते हैं, लेकिन अपने देश में उनकी स्थिति दयनीय बनी रहती है. उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार को उनके इस दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराया और उस पर नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनरुद्धार सहित बिहार के उत्थान के लिए यूपीए सरकारों की ओर से शुरू की गई कई विकासात्मक पहलों को विफल करने का आरोप लगाया.

Published at : 02 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Rahul Gandhi Samrat Chaudhary Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
