हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहतास: तिलक समारोह के बाद 5 लोगों की संदिग्ध मौत, उत्पाद विभाग की टीम ने शुरू की जांच

रोहतास: तिलक समारोह के बाद 5 लोगों की संदिग्ध मौत, उत्पाद विभाग की टीम ने शुरू की जांच

Rohtas Crime News: बिक्रमगंज के मठिया गांव में तिलक समारोह से लौटने के बाद 5 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है.मृतकों में मठिया, नासरीगंज और भोजपुर के निवासी शामिल हैं.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

रोहतास जिले के बिक्रमगंज प्रखंड अंतर्गत मठिया गांव में बीते 14 फरवरी की रात आयोजित एक तिलक समारोह से लौटने के बाद अलग-अलग गांव के कुल पांच लोगों की मौत हो गई. इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. वहीं पुलिस प्रशासन फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहा है और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है.

मृतकों में मठिया गांव निवासी लल्लू सिंह, नासरीगंज थाना क्षेत्र के बड़की सबदला गांव निवासी विश्वनाथ सिंह के 32 वर्षीय पुत्र अभिजीत सिंह, भोजपुर जिले के हसन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत गरहथा गांव निवासी स्वर्गीय लालबिहारी सिंह के 34 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार तथा अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के दो बावर्ची शामिल हैं. सभी की मौत अलग-अलग स्थानों पर हुई, लेकिन तिलक समारोह में शामिल होना एक समान कड़ी के रूप में सामने आया है.

शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था तिलक का समारोह

प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 फरवरी की रात बिक्रमगंज प्रखंड के मठिया गांव में पूजन सिंह के पुत्र का तिलक समारोह आयोजित किया गया था. समारोह में आसपास के कई गांवों से रिश्तेदार और परिचित शामिल हुए थे. कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद सभी लोग अपने-अपने घर लौट गए.

16 फरवरी को लल्लू सिंह की तबीयत बिगड़ी

बताया जाता है कि 16 फरवरी को मठिया गांव निवासी लल्लू सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इसी बीच खबर आई कि लल्लू सिंह के रिश्तेदार अभिजीत सिंह, गरहथा निवासी राहुल कुमार और तिलक समारोह में भोजन बनाने वाले दो बावर्चियों की भी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. एक के बाद एक पांच लोगों की मौत की सूचना से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जहरीला पेय पदार्थ पीने की चर्चा

लगातार हो रही मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि तिलक समारोह के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर जहरीले पेय पदार्थ का सेवन किया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में मौत हो गई. हालांकि इस तरह की चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मृतकों के परिजनों ने जहरीले पदार्थ के सेवन की बात से साफ इनकार किया है. कुछ परिजनों का कहना है कि मौत का कारण किडनी फेल होना था, जबकि लल्लू सिंह के परिजनों ने कुत्ते के काटने की बात कही है. अलग-अलग कारण सामने आने से मामले की गुत्थी और उलझ गई है.

जांच के लिए पहुंची उत्पाद विभाग की टीम

पांच लोगों की संदिग्ध मौत की खबर फैलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमा सक्रिय हो गया. उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त तारिक महमूद के नेतृत्व में एक टीम संबंधित गांवों में पहुंची और बारी-बारी से परिजनों से पूछताछ की. टीम ने संभावित जहरीले पदार्थ या अवैध शराब की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की है.

उत्पाद विभाग की टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ताल की. हालांकि प्रारंभिक जांच में कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

एसपी ने कहा- रिपोर्ट के बाद ही होगा खुलासा

इस मामले को लेकर रोहतास के पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग गांवों में हुई इन मौतों के पीछे क्या कारण है, यह जांच टीम के विस्तृत प्रतिवेदन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

घटना के बाद मठिया गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर कुछ ही दिनों के भीतर पांच लोगों की मौत कैसे हो गई. अब सबकी नजरें प्रशासनिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस रहस्यमयी घटनाक्रम से पर्दा उठ सके.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS ROHTAS NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
रोहतास: तिलक समारोह के बाद 5 लोगों की संदिग्ध मौत, उत्पाद विभाग की टीम ने शुरू की जांच
रोहतास: तिलक समारोह के बाद 5 लोगों की संदिग्ध मौत, उत्पाद विभाग की टीम ने शुरू की जांच
बिहार
'आप लोगों ने अब नेहा सिंह को...', गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई पर भड़की BJP
'आप लोगों ने अब नेहा सिंह को...', गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई पर भड़की BJP
बिहार
बिना रोक-टोक, खाइए खैनी ठोक-ठोक! कांग्रेस ने शेयर किया सम्राट चौधरी का वीडियो, BJP ने क्या कहा?
बिना रोक-टोक, खाइए खैनी ठोक-ठोक! कांग्रेस ने शेयर किया सम्राट चौधरी का वीडियो, BJP ने क्या कहा?
बिहार
बिहार कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, पार्टी के खिलाफ जाने पर 2 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला
बिहार कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, पार्टी के खिलाफ जाने पर 2 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला
Advertisement

वीडियोज

₹90,000 Crore का Mega Plan! क्या Great Nicobar बनेगा India का Singapore?| Paisa Live
Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget