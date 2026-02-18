हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आप लोगों ने अब नेहा सिंह को...', गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई पर भड़की BJP

'आप लोगों ने अब नेहा सिंह को...', गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई पर भड़की BJP

Galgotias University News: गलगोटिया की सफाई पर बीजेपी ने कहा कि उलूल-जलूल-फजूल बात लिखकर एवं बोलकर जितना बचना चाहोगे, उतना ही फंसते जाओगे. झूठी दलीलें और बकवास करना बंद करो.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Feb 2026 10:00 PM (IST)
Preferred Sources

AI Impact Summit 2026 में पेश किए गए चीनी रोबोट डॉग के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की किरकिरी हो रही है. लोग सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं. हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार (18 फरवरी, 2026) को विज्ञप्ति जारी कर माफी मांगी ली गई है. इसके बावजूद लगातार यूनिवर्सिटी निशाने पर है. 

गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनके पवेलियन पर मौजूद एक प्रतिनिधि से कैमरे के सामने गलती से गलत जानकारी चली गई, जिससे लोगों में भ्रम फैल गया. संबंधित प्रतिनिधि को प्रोडक्ट की तकनीकी जानकारी सही तरह से नहीं थी. 

'…और आपको शर्म भी नहीं आती'

यूनिवर्सिटी की सफाई के बाद बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने निशाना साधा. निखिल आनंद ने कहा, "गलगोटिया के मूर्खों! इस सब के बाद भी तुमलोग बकवास कर रहे हो. इतनी मूर्खतापूर्ण एवं गलत बात लगातार बोल और लिख रहे हो और आपको शर्म भी नहीं आती. हमलोग समझ गए हैं कि आप लोगों ने अब नेहा सिंह को बलि का बकरा बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन इससे आपका छवि नहीं सुधरेगी और आपका डैमेज कंट्रोल भी नहीं होगा. 

आगे कहा, "इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर और इस देश को आप लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए कोई भी, किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा. मेरी बात मान लो और अपनी संस्थागत दुकान बंद करो. जितनी उलूल-जलूल-फजूल बात लिखकर एवं बोलकर बचना चाहोगे, उतना ही फंसते जाओगे. अब बारंबार झूठी दलीलें और बकवास करना एकदम बंद करो."

उधर आरेजडी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "मोदी सरकार की 'नई शिक्षा नीति 2020 अपने "लक्ष्य" में सफल हुई तो देश में "गलगोटिया यूनिवर्सिटियों" का ही बोलबाला होगा और गरीबों के हाथ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर फिसलता चला जाएगा! सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की दुर्दशा और अनदेखी किसी से छुपी नहीं है. जिसके पास पैसे होंगे, वही पढ़ेगा! निर्धन वर्ग और अधिक अवसरविहीन होता चला जाएगा!"

यह भी पढ़ें- उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बाद अब जीतन राम मांझी ने बढ़ाई NDA की टेंशन! 'शराबबंदी सही लेकिन…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Galgotias University Robot Dog BIHAR NEWS Professor Neha Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'आप लोगों ने अब नेहा सिंह को...', गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई पर भड़की BJP
'आप लोगों ने अब नेहा सिंह को...', गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई पर भड़की BJP
बिहार
बिना रोक-टोक, खाइए खैनी ठोक-ठोक! कांग्रेस ने शेयर किया सम्राट चौधरी का वीडियो, BJP ने क्या कहा?
बिना रोक-टोक, खाइए खैनी ठोक-ठोक! कांग्रेस ने शेयर किया सम्राट चौधरी का वीडियो, BJP ने क्या कहा?
बिहार
बिहार कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, पार्टी के खिलाफ जाने पर 2 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला
बिहार कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, पार्टी के खिलाफ जाने पर 2 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला
बिहार
Watch: शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया, क्या BJP में होंगे शामिल? जानिए
Watch: शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया, क्या BJP में होंगे शामिल? जानिए
Advertisement

वीडियोज

₹90,000 Crore का Mega Plan! क्या Great Nicobar बनेगा India का Singapore?| Paisa Live
Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
क्रिकेट
13 छक्के, 11 चौके, 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका तूफानी अर्धशतक, हार्दिक भी चमके, भारत ने बनाए 190
13 छक्के, 11 चौके, 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बनाए 190
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget