मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी का जश्न पूरे शबाब पर है. मंगलवार, 24 नवंबर की रात नदवां गांव में मेहंदी की रस्म हुई. इस दौरान पूर्व विधायक और शिवांगी की मां नीलम देवी का अंदाज देख परिवार की खुशियों में चार चांद लग गए. बेटी की मेहंदी में वह इतनी खुश नजर आईं कि फिल्मी गाने पर अपने डांस मूव्स से महफिल लूट ली.

मेहंदी समारोह में नीलम देवी हाथों में मेहंदी लगाए परिवार के साथ खुशियों के पल बिताती दिखीं. उनके चेहरे पर बेटी की शादी की खुशी साफ नजर आई. इस दौरान उनका अंदाज भी काफी निराला रहा. वह पूरे जोश और उमंग में नजर आईं. परिवार की महिलाओं ने भी जमकर डांस किया.

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'मेहंदी लगा के रखना' पर दिखाए स्टेप्स

समारोह में शाहरुख खान और काजोल की फिल्म के सुपरहिट गाने 'मेहंदी लगा के रखना' पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी. गाना बजते ही नीलम देवी भी खुद को रोक नहीं सकीं. वह सोफे पर बैठे-बैठे ही हाथों और शरीर से गाने की धुन पर शानदार स्टेप्स करने लगीं. उनका यह अंदाज देखकर वहां मौजूद महिलाएं भी मुस्कुराने लगीं.

बेटी शिवांगी की शादी की खुशी नीलम देवी के चेहरे पर साफ झलक रही है। देखिए, किस तरह ‘मेहंदी लगा के रखना’ गाने पर डांस स्टेप करती नजर आईं अनंत सिंह की पत्नी। https://t.co/J3jugdeNfC — Harsh Vardhan (@imharshvdhan) November 25, 2026

गोल्डन ड्रेस में शिवांगी ने खींचा ध्यान

मेहंदी समारोह में दुल्हन शिवांगी सिंह गोल्डन ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उनके साथ तीनों भाई और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे. कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समारोह में रंग जमा दिया. महिलाओं ने भी डांस और संगीत के बीच जमकर जश्न मनाया.

आज ऋषिकेश के साथ सात फेरे लेंगी शिवांगी

शिवांगी की शादी आज (25 नवंबर) होनी है. बिहटा के कृष्णानगर निवासी ऋषिकेश कुमार दूल्हा बनकर नदवां गांव पहुंचेंगे. बारात में 151 गाड़ियों का काफिला आने की तैयारी है. शादी वैदिक रीति-रिवाज से होगी. इसके लिए गांव में करीब 10 बीघा जमीन पर भव्य पंडाल तैयार कराया गया है. मेहमानों के लिए सुबह 10 बजे से भोज शुरू होगा. आयोजन में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं.

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