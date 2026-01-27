तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना बरसीं रोहिणी आचार्य, 'जिन चंद घटिया लोगों को…'

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर एक बार फिर हमला बोला है. मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और सवाल उठाया चुनाव के बाद समीक्षा हुई तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? समीक्षा के नाम पर क्या दिखावे वाली कार्रवाई हुई? अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के लिए घटिया शब्द तक का इस्तेमाल किया है.

अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है, "लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया ये तो लोकसभा, हालिया संपन्न विधानसभा के चुनावी नतीजों और पार्टी की वर्तमान स्थिति से ही साफ है. जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने, उसके आयातित गुरु और उस गुरु के गुर्गों ने तो लालू जी व पार्टी के प्रति समर्पित हरेक लालूवादी के दशकों के संघर्ष एवं प्रयासों को धो-पोछ कर पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया."

'सवालों का सामना करने की हिम्मत जुटानी चाहिए'

आगे लिखती हैं, "सवाल पहले भी उठे थे, आज भी सवाल उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे. अगर नैतिक साहस है तो खुले मंच पर सवालों का सामना करने की हिम्मत जुटानी चाहिए. ज्ञान कौन दे रहा और ज्ञान देने की बात कर सच्चाई से मुंह कौन चुरा रहा, ये साफ हो जाएगा."

'लालू जी को नंजरअंदाज कर…'

तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना रोहिणी आचार्य ने उन्हें निशाने पर लेते हुए आगे कहा, "आज पार्टी के हरेक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को, लालू जी को नजरअंदाज कर, एक तरीके से सर्वेसर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया? समीक्षा के नाम किए गए दिखावे पर क्या कार्रवाई की गई? समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यूं नहीं सार्वजनिक की गई और समीक्षा रिपोर्ट में जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यूं नहीं की गई?"

