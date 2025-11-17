हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकौन हैं रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह, परिवार में और कौन कौन हैं?

कौन हैं रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह, परिवार में और कौन कौन हैं?

Rohini Acharya Husband: विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लालू यादव के परिवार में फूट चुका है. लालू यादव की बेटी रोहिणी ने पार्टी और परिवार दोनों छोड़ने का फैसला किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 17 Nov 2025 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद से लालू यादव के परिवार में फूट पड़ चुका है. लालू यादव की बेटी रोहिणी ने परिवार छोड़ने का फैसला लिया. रोहिणी लालू की वही बेटी हैं जिन्होनें किडनी डोनेट की थी. परिवार को छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए. उनके आरोपों के बाद से ही लालू परिवार में भूचाल मचा हुआ है. रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और उनके तीन बच्चे हैं.

क्या करते हैं रोहिणी के पति?

साल 2002 में रोहिणी आचार्य का विवाह समरेश सिंह से हुआ. समरेश सिंह को पूर्व आयकर अफसर रणविजय सिंह के बेटे हैं. रोहिणी के पति समरेश सिंह सिंगापुर में सेटल हैं. वो एक निजी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. पेशे से समरेश सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. समरेश सिंह के पिता रणविजय सिंह, लालू यादव के अच्छे कॉलेज फ्रेंड भी हैं. रोहिणी की शादी के समय समरेश अमेरिका में जॉब करते थे. लालू यादव की बेटी रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. 

शादी के बाद रोहिणी आचार्य और समरेश सिंह पहले अमेरिका गये और बाद में वे दोनों सिंगापुर गये. अपनी एक बेटी अनाया और दो बेटों आदित्य और अरिहंत के साथ दोनों सिंगापुर में ही रहते हैं. समरेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है.

रोहिणी आचार्य और समरेश सिंह के पास कितनी संम्पति हैं?

2024 में लोकसभा चुनाव में दिए अपने हलफनामे में रोहिणी आचार्य ने बताया था कि उनके और उनके पति समरेश सिंह के पास लगभग 36 करोड़ रुपये है. रोहिणी ने सारण ने लोकसभा चुनाव का चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के हाथों उन्होंने हार का सामना करना पड़ा.

लालू यादव के परिवार में कौन कौन हैं?

लालू यादव और राबड़ी देवी की नौ संतान हैं. मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, चंदा यादव, राज लक्ष्मी यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नौ-भाई बहन हैं.

Published at : 17 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Rohini Acharya BIHAR NEWS
